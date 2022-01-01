Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Сенат Чехии одобрил запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки

Сенат Чехии одобрил запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки

Партнер рубрики:
Kochy
10 августа
14:07
130
​Запрет в основном распространяется на одноразовые пластиковые изделия. Производство и продажа одноразовых пластиковых столовых приборов, тарелок или соломинок будут запрещены в Чешской Республике в соответствии с правилами Европейского Союза.

Сенат Чехии одобрил запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки

Сенат Чехии одобрил сегодня Закон об ограничении воздействия отдельных пластиковых изделий на окружающую среду. Норма, за которую проголосовали 49 из 69 присутствующих сенаторов, теперь будет рассмотрена президентом.

Изменения должны были быть внесены в правовую систему Чехии в июле прошлого года. Аналогичное предложение было представлено год назад тогдашним правительством Андрея Бабиша, но бывший состав парламента не успел обсудить его к концу избирательного периода.

По данным Министерства окружающей среды, за счет новой меры ежегодное потребление пластиковых изделий должно быть сокращено примерно на 1,77 миллиарда штук. Уже существует ряд многоразовых альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также вводит требования к некоторым пластиковым изделиям.

Источник: seznamzpravy.cz



читайте по теме
Assets
10 августа
16:43
126
Общество
Парадокс: Инфляция в Чехии может усугубить ожирение и другие проблемы со здоровьем у населения
Assets
10 августа
15:55
5573
Еда
Сезонные продукты в Чехии: Что и когда покупать на местных рынках по выгодной цене? Полный список
Assets
10 августа
14:51
403
Общество
Ситуация «под контролем»? Некоторые украинцы до сих пор ночуют на вокзале в Праге
Assets
10 августа
13:05
363
Общество
Вор спрятался в туалете чешского ТЦ и ждал, пока его «вызволит» напарник
Последние новости:
Assets
10 августа
16:43
126
Общество
Парадокс: Инфляция в Чехии может усугубить ожирение и другие проблемы со здоровьем у населения
Assets
10 августа
14:51
403
Общество
Ситуация «под контролем»? Некоторые украинцы до сих пор ночуют на вокзале в Праге
Assets
10 августа
13:05
363
Общество
Вор спрятался в туалете чешского ТЦ и ждал, пока его «вызволит» напарник
Assets
10 августа
11:40
541
Общество
Cкандал из-за украденной картины Кандинского. Чешская полиция арестовала шантажистов при передаче денег в отеле Хилтон
Assets
10 августа
11:15
351
Общество
Пражский район Карлин значительно изменился после наводнения, его ждет дальнейшее развитие
Assets
10 августа
09:34
434
Экономика
Инфляция в июле в Чехии достигла 17,5 процента
Assets
09 августа
16:59
1787
Политика
Чешские СМИ: Зеленский попросил Запад закрыть границы для российских туристов
Assets
09 августа
14:27
928
Общество
Еще не все иностранные туристы «вернулись» в Прагу. Зато чешских стало больше
Assets
09 августа
13:30
1133
Общество
ФОТО: Состоялось торжественное открытие Пражского Прайда
Assets
09 августа
12:50
4461
Общество
Извращенца в пражском метро еще не поймали. В полицию обратились только две из шести жертв


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
концерт
Украина
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы