Сенат Чехии одобрил запрет на пластиковые столовые приборы, тарелки или соломинки

​Запрет в основном распространяется на одноразовые пластиковые изделия. Производство и продажа одноразовых пластиковых столовых приборов, тарелок или соломинок будут запрещены в Чешской Республике в соответствии с правилами Европейского Союза.

Сенат Чехии одобрил сегодня Закон об ограничении воздействия отдельных пластиковых изделий на окружающую среду. Норма, за которую проголосовали 49 из 69 присутствующих сенаторов, теперь будет рассмотрена президентом.

Изменения должны были быть внесены в правовую систему Чехии в июле прошлого года. Аналогичное предложение было представлено год назад тогдашним правительством Андрея Бабиша, но бывший состав парламента не успел обсудить его к концу избирательного периода.

По данным Министерства окружающей среды, за счет новой меры ежегодное потребление пластиковых изделий должно быть сокращено примерно на 1,77 миллиарда штук. Уже существует ряд многоразовых альтернатив выбранным одноразовым продуктам, которые будут запрещены. Закон также вводит требования к некоторым пластиковым изделиям.

Источник: seznamzpravy.cz