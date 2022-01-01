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Ребёнок в машине увеличивает вероятность аварии? Летом в Чехии количество ДТП с детьми удваивается

Ребёнок в машине увеличивает вероятность аварии? Летом в Чехии количество ДТП с детьми удваивается

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
13 августа
09:49
156
Лето – самое опасное время года, когда количество ДТП с детьми в автомобиле увеличивается. Аварий случается в два раза больше по сравнению с началом года. Причина в более частых и длительных поездках на каникулах и в большей невнимательности водителей.

Ребёнок в машине увеличивает вероятность аварии? Летом в Чехии количество ДТП с детьми удваивается

С 2010 по прошлый год, по статистике полиции, произошло 55 152 ДТП, когда в машине находился хотя бы один ребенок младше 17 лет.

«Очевидна связь с каникулами и отпускным периодом, когда осуществляются поездки. Большие расстояния — источник большого напряжения и для детей, и взрослых. А наибольшее количество ДТП с участием ребенка в качестве пассажира приходится на летние месяцы, если ребёнку меньше пяти лет», — сказал Ян Чалас из компании DataFriends.

Согласно статистике, невнимательность водителя является распространенной проблемой. Например, родитель становится более тревожным, когда на заднем сидении находятся дети.

В авариях, в которых пассажиром был ребенок в возрасте до пяти лет менялся стиль вождения водителя, это является причиной более 48 процентов аварий. Наоборот, у водителей, перевозящих детей старшего возраста и подростков, увеличивается доля аварий, вызванных быстрой ездой, которая также является одной из основных причин аварий даже без детей в салоне.

«Согласно нашему анализу, несоблюдение безопасной дистанции является наиболее частой причиной аварий (более 17 процентов), где пассажиром был ребенок в возрасте до пяти лет. На втором месте в этой возрастной категории ДТП вызваны водителями, которые отвлеклись на ребёнка (14%). Наоборот, когда в салоне сидел подросток 15-17 лет, самым частым нарушением была скорость (23%) и несоблюдение безопасной дистанции является причиной только десяти процентов несчастных случаев», — отмечает Марек Сибал, аналитик данных Portálu nehod.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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