Цены на продукты в Чехии растут: больше всего подорожали масло и сыр

Согласно данным Чешского статистического управления (ČSÚ) с начала года до примерно середины июля, из основных продуктов питания больше всего подорожало масло. В июле жители Чехии платили за килограмм масла больше на 34,6 кроны, т. е. стоимость составила 249,5 крон. По сравнению с прошлым годом цена за килограмм масла выросла на 62,5 кроны.

Не только масло, но и сыр

После сливочного масла больше всего выросли цены на сыр Eidam, покупатели потратили на него примерно на 25 крон больше в середине июля по сравнению с январем, а именно 208,2 кроны за килограмм. По сравнению с прошлым годом он подорожал на 44,9 крон.

Мука

В процентном отношении больше всего подорожала пшеничная мука — на 50,5 процента, — до 23,3 крон.

По данным ČSÚ, цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли до 19,3 процента по сравнению с 18 «июньскими» процентами.

Хлеб

17 июля за килограмм белого пшеничного хлеба люди заплатили 62,2 кроны, что на 7,3 кроны больше, чем в начале года. По сравнению с прошлым годом цена увеличилась на 15,4 кроны.

Килограмм хлеба с тмином в Чехии в середине июля стоил 35,9 крон. С января цена выросла на 5,6 крон (по сравнению с прошлым годом на 10,4 крон).

Яйца

Десяток яиц люди могли купить за 40,3 кроны, по сравнению с началом года им пришлось заплатить дополнительно 4,4 кроны.

Цена йогурта увеличилась незначительно

Цена на белый нежирный йогурт выросла лишь незначительно, на 70 галер до 10,6 крон за 150 грамм.

Картофель

В середине июля люди покупали килограмм картофеля за 19,4 кроны, что на крону дороже, чем в январе.

Яблоки

Люди платили на 1,4 кроны больше за килограмм яблок, это примерно 37 крон.

«Мы видим, что покупатели все больше склоняются к рекламным предложениям и скидкам, это логичный ответ на падение реальных доходов, рост инфляции и цен на энергоносители», — сказал директор по коммуникациям магазина Альберт Йиржи Маречек.

Сети питания также готовят различные акции для клиентов, так как в последнее время покупатели все больше интересуются членством в клубах лояльности супермаркетов.

Источник: novinky.cz

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