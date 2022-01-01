В предстоящие выходные в Чехии будет очень жарко

В четверг будет ясно, на северо-востоке днем облачно с прояснениями, местами грозы. Дневная температура воздуха составит 24-28 °C. В пятницу будет переменная облачность, местами дожди или грозы. Утренняя температура от 13 до 9 °C. Днем воздух прогреется до 24-28 °C.
В субботу будет переменная облачность, на севере и северо-востоке республики пройдут дожди или грозы. Утром будет 15-11°С, днем — от 26 до 30 °C. Такая же погода сохранится и в воскресенье.
В понедельник будет переменная облачность, особенно в горах, в некоторых регионах возможны дожди и грозы. Утром столбик термометра покажет 17-13°С, днем будет жарко — от 30 до 34 °C.
Во вторник будет ясно, температура воздуха ночью и днем будет такая же, как и в понедельник. В среду будет ясно, утром синоптики обещают от 14 до 18 °С, а днем — от 30 до 34 °C.
Источник: novinky.cz
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