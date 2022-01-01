В предстоящие выходные в Чехии будет очень жарко

​Дневная температура воздуха в течение рабочей недели была летней, однако по утрам было прохладно. В выходные 13 и 14 августа синоптики в Чехии обещают жару — столбик термометра покажет около 30 градусов тепла. В начале следующей недели температура повысится до 34 градусов Цельсия, сообщила метеоролог Дагмар Гонсова.

В четверг будет ясно, на северо-востоке днем ​​облачно с прояснениями, местами грозы. Дневная температура воздуха составит 24-28 °C. В пятницу будет переменная облачность, местами дожди или грозы. Утренняя температура от 13 до 9 °C. Днем воздух прогреется до 24-28 °C.

В субботу будет переменная облачность, на севере и северо-востоке республики пройдут дожди или грозы. Утром будет 15-11°С, днем — от 26 до 30 °C. Такая же погода сохранится и в воскресенье.

В понедельник будет переменная облачность, особенно в горах, в некоторых регионах возможны дожди и грозы. Утром столбик термометра покажет 17-13°С, днем будет жарко — от 30 до 34 °C.

Во вторник будет ясно, температура воздуха ночью и днем будет такая же, как и в понедельник. В среду будет ясно, утром синоптики обещают от 14 до 18 °С, а днем — от 30 до 34 °C.

Источник: novinky.cz

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