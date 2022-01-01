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Глава Сената Чехии: «Считаю правильным не давать визы российским туристам. В противном случае они не поймут, что они агрессоры».

Глава Сената Чехии: «Считаю правильным не давать визы российским туристам. В противном случае они не поймут, что они агрессоры».

Партнер рубрики:
Kochy
11 августа
10:23
171
​Чехия не должна выдавать визы российским туристам или российским спортсменам, заявил председатель Сената Чехии Милош Выстрчил (ODS) в программе на чешском телевидении «События, комментарии». По его словам, нужно не допустить, чтобы россияне наслаждались в Европе тем, чего у них нет дома. Это давление направлено на то, чтобы дать русским понять, что они должны ожидать реакции на агрессию своей страны, сказал Выстрчил.

Глава Сената Чехии: «Считаю правильным не давать визы российским туристам. В противном случае они не поймут, что они агрессоры».

В среду Сенат одобрил расширение Североатлантического альянса за счет Финляндии и Швеции, что приветствовал председатель верхней палаты парламента. «Я убежден, что, принимая Швецию и Финляндию в НАТО, наша безопасность повышается, альянс становится сильнее. Обе страны имеют хорошо оснащенные армии, они готовы к возможному конфликту», — сказал Выстрчил.

Премьер-министры Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз россиянам. По словам министра иностранных дел Яна Липавского, это может стать еще одной эффективной санкцией, так считает и Милош Выстрчил. «Я считаю правильным не давать визы российским туристам», — сказал он. По его словам, необходимо ограничить ситуации, приносящие прибыль России, или возможность использовать то, чего нет у самих россиян в своей стране. «Это означает свободу, демократию, возможности для культурного досуга и тому подобное», — уточнил Выстрчил.

«Некоторым предпринимателям в сфере туризма может быть нелегко, поэтому мы должны одновременно попытаться помочь им и найти возможности для других видов туризма и придумать программы их поддержки», — считает председатель Сената.

По его словам, было бы хорошо, если бы все страны Евросоюза ввели это ограничение, но, по его словам, оно не должно быть организовано институтами ЕС. «Я думаю, важнее организовать помощь Украине», — добавил он.

В сфере получения ПМЖ россиян на территории Чехии Выстрчил выступил за индивидуальный подход и оценку истории каждого человека. Но он убежден, что российским спортсменам нельзя делать льготы. «Если мы серьезно относимся к санкциям, мы не должны позволять российским спортсменам ездить на соревнования в демократическом и свободном мире. Как еще мы собираемся заставить Россию понять, что если они агрессоры, убивающие невинных людей и оккупирующие территорию, которая им не принадлежит, они должны рассчитывать на санкции?».

Выстрчил также сказал, что опасается постепенного снижения поддержки Украины. «Мы должны помочь тем, кто пострадал от последствий войны. Приходится снова и снова объяснять, что если бы мы не вводили санкции и не вели себя так, тогда бы Россия захватила Украину и пошла дальше. Мы потеряли бы не только то, что мы теряем сегодня, когда уровень жизни у нас немного хуже, но мы бы потеряли также свободу и демократию, или она была бы очень ограниченной. Зависимость от тоталитарных стран и подчинение им — дорога в ад», — подчеркнул председатель Сената.

Источник: ceskatelevize.cz

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