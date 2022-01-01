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Мужчина в Чехии открыл в Интернете рекламное объявление, скачал приложение и потерял 2,5 миллиона крон

Мужчина в Чехии открыл в Интернете рекламное объявление, скачал приложение и потерял 2,5 миллиона крон

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Kochy
11 августа
13:15
109
​46-летний мужчина из Колина за последние несколько дней потерял 2,5 миллиона крон. Он поверил рекламе выгодных инвестиций, а затем и представителю компании, который уговорил его установить программу удаленного доступа на свой мобильный телефон. Затем неизвестный мошенник со счета жертвы списал 20 платежей.

Мужчина в Чехии открыл в Интернете рекламное объявление, скачал приложение и потерял 2,5 миллиона крон

46-летний мужчина увидел в социальной сети рекламу, обещающую прибыль от вложенных средств. Мошенники иногда повышают доверие к рекламе, используя в ней известных личностей или компании. Мужчина открыл страницу и зарегистрировался. Ему тут же позвонил представитель компании и предложил помощь. После первого общения мужчине пришлось заплатить 5900 крон за предполагаемую покупку акций.

На следующий день продавец снова позвонил и сказал, что мужчине нужно вложить больше денег в инвестиции. Он дал ему и другие советы, в том числе, что он должен установить на свой мобильный телефон программу AnyDesk, которая используется для удаленного доступа.

«Затем потерпевший подтвердил несколько транзакций через ключ интернет-банкинга, полагая, что это подтверждение заявленных кредитов, о которых говорил неизвестный. Затем в мобильном интернет-банкинге он обнаружил, что с двух счетов было отправлено двадцать платежей на общую сумму почти 2,5 миллиона крон», — сообщила пресс-секретарь полиции Микаэла Рихтерова.

Полиция разыскивает неизвестного мошенника, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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