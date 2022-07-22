Чешские СМИ: «Пока Россия убивает, русские туристы развлекаются в Европе». Чехи хотят коллективного наказания

Россияне больше не могут ходить в Макдональдс, покупать одежду западных брендов или летать напрямую в страны ЕС. Впрочем, отдыхать в Европе россияне все же могут — если их не отпугнёт сложный процесс поездки с пересадками. Прага, которая председательствует в Совете ЕС, хочет это изменить.

Некоторое время назад в социальных сетях гуляло изображение улыбающегося видного деятеля российского режима, катающегося по каналам Венеции на гондоле. Это вызвало волну возмущения, но в то же время способствовало осознанию того, что если санкции не являются общими для всех россиян, ничто не мешает им развлекаться на европейских курортах.

Всего в санкционном списке Европейского союза в настоящее время 108 организаций и 1212 физических лиц, а сейчас готовится и седьмой санкционный пакет. Усилия Союза заключались в том, чтобы охватить людей, близких к режиму, и повлиять на секторы экономики, из которых Владимир Путин может финансировать войну в Украине. До сих пор санкции не были направлены против простых россиян.

Теперь все может измениться. Эстония и Финляндия требуют, чтобы ЕС прекратил выдачу россиянам туристических виз.

Они ведут агрессивную войну и путешествуют по Европе.

Финляндия обнаружила, что, хотя сама визы не выдает, россияне въезжают в страну благодаря шенгенским визам, выдаваемым другими государствами ЕС.

Страна обратила внимание на проблему и других европейских лидеров, заявив, что возможная приостановка выдачи виз может быть обсуждена на следующем саммите Совета Европы в октябре.

«Прекратите выдавать визы россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека», — написала в Twitter премьер-министр Эстонии Кая Каллас. И добавила, что в то время, как визы выдают другие страны, бремя ложится на «соседей» России (Финляндия, Эстония и Латвия).

Такого же мнения придерживается и премьер-министр Финляндии Санна Марин, которую цитирует телеканал Yle: «Неправильно, что Россия ведет агрессивную и жестокую войну в Европе, в то время как россияне могут нормально жить и путешествовать по Европе в качестве туристов».

Взгляды двух премьеров тут же вызвали раздраженную реакцию Кремля, пресс-секретарь которого Дмитрий Песков заявил о том, что люди, распространяющие эти заявления, одумаются.

Наказать всех?

Брюсселю пока удавалось избегать коллективных наказаний — оппоненты утверждают, что такой запрет затронет и российскую оппозицию, и вообще людей, не поддерживающих путинскую войну.

«ЕС частично приостановил упрощение визового режима с Россией. Приостановка нацелена на людей, близких к российскому режиму. Рядовые российские граждане пока не затронуты», — заявила Financial Times пресс-секретарь еврокомиссара по внутренним делам, миграции и внутренней безопасности Анита Хиппер.

В связи с пропутинскими туристами часто упоминают Италию, но российские туристы оскорбляли украинских беженцев и в Германии. А издание Deník N сообщило, что в Праге живет влиятельная российская пропагандистка Агнесса Немировская, получившая награду от Путина за хорошую службу режиму даже после вторжения.

Чешские власти прекратили выдавать туристические визы россиянам сразу после вторжения, однако во втором квартале этого года сюда приехало более восьми тысяч человек по российским паспортам.

«Прежде всего это россияне, проживающие в Европе и путешествующие с российским паспортом. МИД иначе не выдает визы, а Чехия — одна из самых строгих стран с точки зрения въезда в Россию», — говорит Ян Хергет, директор агентства CzechTourism, в интервью Seznam Zprávy. Он добавляет, что компания CzechTourism ушла из России и не планирует никакой деятельности в следующем году.

За запрет выдачи туристических виз россиянам на уровне ЕС высказался и председатель комитета по иностранным делам Палаты депутатов Марек Женишек (ТОП 09). По его словам, дело, описанное Deník N, можно будет рассмотреть только после принятия так называемого «Закона Магнитского», который уже прошел первое чтение в парламенте.

«Если соответствующего лица нет в списке ЕС, у нас будет возможность составить свой (список) в соответствии с этим законодательством. Сейчас это лицо может попасть в Чехию из любой страны в рамках Шенгена, — сказал он Seznam Zprávám.

За что выступает Прага?

Правительство Чехии согласно с мнением Эстонии, Финляндии и Латвии.

Как написал глава МИД Ян Липавски в репортаже для Seznam Zprávy, Чехия стала первым государством-членом ЕС, которое приостановило выдачу виз гражданам РФ сразу после начала путинской агрессивной войны в Украине.

«Этот общий запрет все еще в силе. Чехия неоднократно поднимает этот вопрос на встречах в Брюсселе (...). В момент российской агрессии не может быть и речи об обычном туризме граждан России. Мы убеждены, что приостановка выдачи виз рядовым гражданам России даст очень четкий и прямой сигнал местному обществу о том, что западный мир не намерен мириться с агрессией, совершенной российским режимом», — написал Липавский.

По его словам, граждане России должны осознать, что воинственная политика имеет свои последствия. Поэтому он хочет открыть вопрос о визах во время неформальной встречи министров иностранных дел в конце августа в Праге.

Русские деньги

Европейские страны ожидают, что в этом году туристический бизнес потеряет около трех миллионов российских туристов. Наиболее пострадавшими странами вероятно окажутся Германия, Греция и Кипр.

При этом последнее государство более зависимо от туризма, чем немцы или греки: «По нашим оценкам, мы ожидали приезда в этом году около миллиона туристов из Украины и России, что составляет примерно 20-25 процентов турпотока на Кипре. Продолжительность этого кризиса имеет ключевое значение. Если он закончится через месяц, мы выйдем из него целыми и невредимыми. Если это займет больше времени, то ни одна экономика не избежит потерь», — отметил в мае министр финансов Константинос Петридис.

В Чехии, куда ежегодно приезжало примерно полмиллиона россиян, по словам Яна Хергета, нехватку наиболее остро ощутили Карловы Вары.

«Российские клиенты были исключительны в одном — по сравнению со всеми остальными, они путешествовали по всей стране, оставались здесь относительно долго и также много тратили».

По его словам, туристы из Польши и Германии также часто посещают места, помимо «обязательной» Праги, но они уже более экономны по сравнению с россиянами.

В Карловых Варах, помимо сокращения туристического потока, идёт речь и о заморозке российских активов. «Довольно много гостиниц закрыто. С другой стороны, есть много объектов, которые считаются российскими, а на самом деле ими владеют, например, узбеки или казахи», — напоминает директор CzechTourism.

Источник: seznamzpravy.cz

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