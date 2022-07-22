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Эвакуированные жители Грженска вернутся домой в субботу

Эвакуированные жители Грженска вернутся домой в субботу

Партнер рубрики:
Kochy
11 августа
16:07
77
​Эвакуированные жители Грженско и его частей Мезны и Мезни-Луки будут постепенно возвращаться домой с субботы. Об этом сегодня заявила министр окружающей среды Анна Губачкова. Она добавила, что этот район будет по-прежнему закрыт для туристов. Ограничения на въезд в национальный парк, которые истекают в пятницу, будут продлены министерством до окончания летних каникул 31 августа. Вход в парк будет полностью запрещен с 21:00 до 6:00.

Эвакуированные жители Грженска вернутся домой в субботу

Десятки жителей Мезны и Мезни-Луки были вынуждены эвакуироваться из-за сильного пожара 25 июля, то есть более двух недель назад. Жителей и туристов эвакуировали из Грженского района в ночь на 26 июля. Пожарным не удалось спасти три дома в Мезна — здания были полностью сгорели, также пострадало другое имущество в части деревни.

«Мы очень тесно сотрудничаем с мэрами, чтобы обеспечить возвращение эвакуированных жителей. Они постепенно вернутся домой в субботу. Пока они возвращаются в свои дома, туристы — нет, — сказала Губачкова. Жилые помещения в поселке будут использоваться нанятыми по контракту отрядами пожарных-добровольцев, которые обеспечивают надзор национального парка за переданными территориями, пострадавшими от пожара. Там еще могут быть очаги, тушение которых поручено пожарным, в случае более крупного возгорания они будут вызвать подкрепление из рядов профессиональных пожарных».

На сегодняшний день Национальный парк принял у пожарных три потушенных участка, а именно возле села Янов, часть территории к северо-западу от Высокой Липы и часть территории к востоку от Правчицких ворот. Очередную часть администрация примет сегодня, последний участок пожарные должны сдать в пятницу. 

Министр сообщила, что в среду попросит правительство сотрудничать с полицией, армией и, возможно, с военной полицией. «В среду я объясню, можем ли мы использовать некоторые из их технологий и, если да, то как, и, прежде всего, нам нужно урегулировать кадровые вопросы с учетом размера всего парка», — добавила Губачкова. По ее словам, пожар в Чешской Швейцарии не был единичным случаем, и необходимо готовиться к другим пожарам в других частях Чехии, число которых в будущем может увеличиться.

Решение об ограничении доступа в национальный парк для публики заканчивается в пятницу, 12 августа. В этот же день Минприроды продлит ограничения. «Сейчас мы ограничиваем въезд еще больше, чем раньше, а именно в ночное время. Это будет касаться районов, где въезд уже ограничен. Мы укажем туристические маршруты, которые будут открыты. Мы также откроем некоторые небольшие участки», — сказала Губачкова. По словам министра, ночью парк будет закрыт в связи с тем, что в парк приезжают туристы, которые часто также разводят там костры.

Источник: ceskenoviny.cz



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