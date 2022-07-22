Канцлер Германии Олаф Шольц: давайте и дальше выдавать туристические визы россиянам, они не виноваты в войне

Германия не прекратит выдачу шенгенских виз россиянам, заявил в четверг журналистам канцлер страны Олаф Шольц. По его словам, простые россияне не виноваты в войне. «Это война Путина. Вот почему мне трудно принять эту идею», — сказал канцлер.

В четверг парламент Латвии призвал страны Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам России и Беларуси в Шенгенскую зону. Обращение последовало вместе с объявлением России государством-спонсором терроризма.

Некоторые страны, в том числе Латвия или Болгария, уже пошли на этот шаг. Чехия стала первым государством ЕС, которое прекратило выдачу виз россиянам в самом начале войны, напомнил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски.

С другой стороны, Шольц заявил, что правительство Германии продолжит поддерживать Украину в ее защите от вторжения. «Война в Украине остается самой большой проблемой, — отметил канцлер. — После российского вторжения Германия совершила крупный политический разворот в поставках вооружений». Он имел в виду решение Берлина предоставить оборонительное оружие Украине. Раньше Германия не хотела посылать оружие.

Шольц подчеркнул, что Германия будет работать вместе с ЕС над выяснением и наказанием военных преступлений России. По его словам, Путин несет ответственность за войну, которую он также назвал причиной, по которой он не хочет прекращать выдачу виз всем гражданам Российской Федерации по всем направлениям.

«Мир может быть только таким, как хотят украинцы», — сказал он, добавив, что ни о каком диктате не может быть и речи.

В последние дни Украина неоднократно заявляла, что не намерена отдавать какую-либо часть своей территории России.

Источник: novinky.cz