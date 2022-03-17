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Бессовестная кража в Богумине: воры обчистили гуманитарный поезд с помощью для Украины

Бессовестная кража в Богумине: воры обчистили гуманитарный поезд с помощью для Украины

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anastasiia-kn
12 августа
11:45
481
Полиция Богумина расследует два случая кражи гуманитарной помощи для Украины. В первом случае полицейские поймали троих молодых людей, укравших вещи из отдельно стоявшего вагона, во втором случае воров до сих пор разыскивает полиция.

Бессовестная кража в Богумине: воры обчистили гуманитарный поезд с помощью для Украины

Первая кража произошла в июне, когда трое мужчин взломали дверь вагона и вскрыли металлические решетки возле окна. «Они забрали все, что могли, например, детские подгузники, предметы гигиены, долго хранящиеся продукты, а также другие вещи. Ущерб оценивается на сумму, превышающую 10 000 крон», — сообщила пресс-секретарь полиции Ева Михаликова.

Она добавила, что полиция в итоге поймала троих мужчин в возрасте 25, 34 и 26 лет. Самый младший из них оказался под стражей, всем грозит до восьми лет лишения свободы.

В конце июля в полицию поступило второе сообщение о взломе вагона с предметами, предназначенными для гуманитарной помощи, на разъезде на железнодорожной станции Богумин. Способ совершения кражи был аналогичным. Однако полиции пока не удалось поймать подозреваемых.

 

Источники: novinky.cz

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