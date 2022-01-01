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ВИДЕО: В Чехии водитель сбил пенсионера, убрал его с дороги и оставил умирать. Недавно состоялся суд

ВИДЕО: В Чехии водитель сбил пенсионера, убрал его с дороги и оставил умирать. Недавно состоялся суд

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anastasiia-kn
12 августа
14:01
586
В четверг окружной суд города Пльзень приговорил Олдржиха Костифала к 2,5 годам тюремного заключения за ДТП в октябре прошлого года, в котором погиб пожилой гражданин. 27-летний мужчина за рулем Škoda Octavia сбил пешехода, когда сдавал назад у ТЦ Doubravka, но вместо того, чтобы помочь, оттащил безвольное тело на тротуар и уехал. Раненый мужчина скончался в больнице.

ВИДЕО: В Чехии водитель сбил пенсионера, убрал его с дороги и оставил умирать. Недавно состоялся суд

Суд признал Костифала виновным в непредумышленном убийстве из-за халатности, неоказания помощи и, кроме того, воспрепятствования официальному решению, так как ему было запрещено управлять автомобилем в момент аварии.

В дополнение к приговору заключения в тюрьме строгого режима суд наложил на мужчину пятилетний запрет на вождение и обязал его выплатить 2,5 миллиона крон в качестве возмещения ущерба.

Решение не является окончательным, истец его обжаловал. Ранее подсудимый уже совершил несколько преступных деяний:

«Все предыдущие три приговора и связанные с ними альтернативные наказания не заставили подсудимого задуматься и загладить свою вину», — сказал судья.

«Я виновен и действительно совершил то, что описано в обвинительном заключении. Я запаниковал», — заявил подсудимый в суде.

Костифаля нашли детективы через три дня после аварии.

Аварию зафиксировала камера, установленная рядом с торговым центром. На кадрах видно, как черная Škoda Octavia быстро едет задним ходом по улице и сбивает мужчину с пакетами, который переходит дорогу, повернувшись спиной к машине.

После удара, отбросившего мужчину примерно на три метра, водитель выбегает из машины. Он хватает тело и пытается оттащить его на тротуар. В тот момент, когда к месту происшествия приближается другой человек, водитель запрыгивает в машину и уезжает.

«Услышал удар позади себя. Я обернулся и увидел лежащего на дороге пожилого мужчину. Неподалеку стояла черная Octavia. С водительского места вылез мужчина в белой кепке и с бородой. Он ничего не сказал. Потом подбежал к лежащему, схватил его и попытался его подвинуть», — рассказал один из свидетелей.

По словам другого свидетеля, сначала водитель пытался поставить мужчину на ноги. 

«Ничего не вышло, поэтому он положил его на землю. Похлопал его по лицу. Когда он обнаружил, что тот совершенно без сознания, то оставил его лежать на тротуаре и вернулся к машине. Сказал, что поедет за скорой помощью. Затем он хлопнул дверью и умчался так, что даже шины завизжали», — рассказал он.

У раненого из головы шла кровь. Свидетели подложили ему под голову одеяло и вызвали скорую помощь. 

«Он вообще не отвечал, так как был без сознания, но постепенно начал приходить в себя. Захрипел и указал рукой на голову. Потом приехала скорая и увезла его в больницу», — добавил другой свидетель.

В больнице у мужчины диагностировали кровоизлияние в мозг, и его сразу направили в операционную. Но спасти его не удалось, он скончался на следующий день.

Мария Свободова, пресс-секретарь спасательной службы, назвала действия водителя предосудительными. «Он так и не позвонил в cкорую и не попросил никого о помощи. С телом раненого он обращался очень неподобающим образом», — добавила она.
 

Источники: novinky.cz

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