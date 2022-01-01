Мужчина из Праги продавал в Интернете платье и потерял два миллиона

Мужчина из Праги хотел продать платье за ​​390 крон через интернет-портал объявлений. С ним связалась женщина, которая попросила заполнить анкету с номером платежной карты. В результате продавец потерял два миллиона крон.

По данным полиции, женщина связалась с продавцом через чат и выразила заинтересованность купить платье. Обменявшись несколькими сообщениями, она отправила ему ссылку с подтверждением заранее оговоренной суммы и именем покупателя.

«Потерпевший подтвердил сумму и продолжил заполнять данные по ссылке. На следующей странице он мог выбрать из нескольких банковских порталов, где он выбрал свой банк, а затем заполнил данные своей платежной карты, включая CVV-код, срок действия и т. д. После этого он стал ждать денег за покупку», — объяснил пресс-секретарь полиции Рихард Грдина.

Поскольку деньги не поступили, мужчина решил проверить свои банковские операции. Он не мог войти в систему, поэтому позвонил своему банкиру, который заблокировал карту. Впоследствии мужчина обратился в банк, где обнаружил, что его карта использовалась не по назначению — после проведения 20-ти платежей с его счета исчезли два миллиона крон.

«Таких случаев за последние месяцы были десятки, и в то же время эту проблему можно было легко предотвратить. Никогда не указывайте данные своей кредитной карты, если вы что-то продаете. Для получения денег нужно только отправить номер счета», — отметила Грдина.

Источник: novinky.cz