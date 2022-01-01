Пожар в Чешской Швейцарии потушен. Пожарные передали последний участок администрации парка

Крупнейший лесной пожар в Чехии вспыхнул в воскресенье, 24 июля. Сейчас, по словам пожарных, видимого огня нигде нет. За скрытыми очагами огня, которые еще могут проявиться, будут еще какое-то время «присматривать» отряды пожарных-добровольцев, о чем сегодня в Твиттере сообщил представитель пожарных Лукаш Марван.
«Продолжается этап так называемой технической помощи, который координируется сотрудниками Пожарно-спасательной службы Устецкого края. Надзор осуществляют 72 пожарных-добровольца с 35 единицами техники, всего 22 добровольческих отряда», — добавил представитель.
В Мезни-Лука 40 профессиональных пожарных пробудут до конца августа.
«Исходя из нашего недавнего опыта, здесь еще может возникнуть ряд скрытых очагов возгорания», — заявил сегодня утром журналистам генеральный директор пожарно-спасательного управления Владимир Влчек. Именно по этой причине пожарные-добровольцы будут контролировать обозначенные участки. В последующие дни также продолжат наблюдение дроны с тепловизионными камерами.
Вертолеты, задействованные в тушении пожара, улетят сегодня. Днем они патрулировали пространство, но видимых признаков огня не обнаружили. При необходимости они смогут вернуться в течение 30 минут.
Местные жители, которые были ранее эвакуированы, смогут вернутся с утра субботы, но проезд для транспорта в некоторых участках пока остается закрытым.
Администрация считает проблемными участки возле Правчицких ворот и Буржняка, где время от времени может возникать пламя и распространяться по корневой системе местных деревьев.
Министерство окружающей среды продлило ограничения на въезд в национальный парк до 31 августа.
Источник: ceskenoviny.cz
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