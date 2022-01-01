В пражском параде Prague Pride приняли участие 60 000 человек

Радужный парад сексуальных меньшинств прибыл в Пражскую Летну вчера около двух часов дня. Шествие сопровождалось музыкой, танцами, криками и аплодисментами, за которыми наблюдали прохожие. На Летне участников мероприятия ожидала музыкальная программа до вечера. По оценкам полиции, в параде участвовало до 60 000 человек.

Первоначальная оценка в 30 000 участников была увеличена полицией, поскольку по пути к ней присоединились другие группы людей. Мероприятие до сих пор прошло без осложнений и инцидентов, сообщил ЧТК представитель пражской полиции Ян Рыбанский. «Нарушения общественного порядка или других проблем мы не заметили», — сказал он.

По пути от Вацлавской площади процессия проходила через Староместскую площадь, где туристы фотографировали ее участников. По словам корреспондента ЧТК, на протяжении всего парада царила мирная атмосфера, и его участники не столкнулись со значительными протестами против мероприятия.

Парад был в основном украшен радужными флагами всех размеров, от нарисованных на лице до больших флагов, которыми люди закрывают все свое тело. Флаг с цветами радуги ранее также использовался как символ пацифизма, с 1970-х годов он воспринимается как универсальный символ геев и лесбиянок. В последующие десятилетия флаг стал широко известным и признанным символом ЛГБТ-движения.

У многих на шее были цветочные гирлянды всех цветов радуги, бумажные цветы или воздушные шары, некоторые пришли в костюмах.

В марше участвовали люди разных поколений, в том числе родители с детьми. Один из участников мероприятия Себастьян из Праги рассказал ЧТК, что едет во второй раз. «Мне нравится… компания этих людей. Потому что люди приятные, такая непринужденная атмосфера… Мы все классные, повеселимся, всего наилучшего», – сказал он. Другая участница, Элишка, также отметила позитивную энергию мероприятия. «Они борются за правое дело», — сказала она.

На Летне участников парада ждало угощение, в Летенских садах и на равнине до вечера на шести сценах была музыкально-сопроводительная программа. Например, выступили Tom Auspaul, Girli или группа We Are Domi.

Мэр Праги Зденек Гржиб и его жена также шли в первых рядах процессии.

Парад прошел сегодня впервые с 2019 года, предыдущие два года он не проводился из-за пандемии covid-19.

Источник: ceskenoviny.cz