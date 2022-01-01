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В Чешской Швейцарии дроны обнаружили 6 мест, где температура превышала норму

В Чешской Швейцарии дроны обнаружили 6 мест, где температура превышала норму

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 августа
10:16
107
Дроны обнаружили шесть мест с повышенной температурой в Чешской Швейцарии возле Правчицких ворот, тропы Габриэлы и Борове долине, данными участками сейчас занимаются пожарные.

В Чешской Швейцарии дроны обнаружили 6 мест, где температура превышала норму

Администрация национального парка, где 24 июля вспыхнул крупнейший лесной пожар в Чехии, в пятницу днем приняла от пожарных последний потушенный участок. С начала прошлой недели пожарные постепенно покидают Чешскую Швейцарию, там сменилось около 6000 пожарных. Переданные участки продолжают охранять пожарные-добровольцы.

На немецкой стороне пограничный переход Грженско оставался закрытым в выходные дни, при том, что дорога на Грженско на чешской стороне открыта с субботы. Пресс-секретарь полиции Элишка Кубичкова сообщила, что, по последней информации, переход должен быть открыт сегодня. Информацию пока не подтвердили.

С утра субботы местные жители могут вернуться в эвакуированную деревню Грженско и ее части Мезну и Мезни-Лука, но для этого требуется разрешение. Дорога между Грженско и Мезни-Лука, по которой люди возвращались бы при нормальных условиях, остается закрытой, так как возле нее опасно расположены деревья, а дорога повреждена тяжелой техникой пожарных. 

Туристы пока не смогут попасть в населенные пункты и западную часть парка, Министерство окружающей среды в пятницу продлило ограничения на въезд в национальный парк до конца каникул. Ночью парк полностью закрыт, с 21:00 до 6:00 вход воспрещен.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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