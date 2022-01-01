Людям еще предстоит осознать, насколько тяжелые времена наступают, считает мэр Остравы Томаш Мацура

Мэр Остравы Томаш Мацура (ANO) является фаворитом осенних муниципальных выборов. Если не случится чего-то неожиданного, он станет рекордсменом как политик, которого трижды подряд избирали главой столицы Моравско-Силезского региона.

«Острава нуждается в инвестициях в образование и культуру, чтобы изменить общий образ и атмосферу города», — говорит он в интервью Seznam Zprávy.

Еще в прошлом году казалось, что после этих выборов Мацура уйдет из политики. Как один из немногих, он публично критикует позицию ANO и председателя партии Андрея Бабиша, а в феврале этого года выбыл из национального председательства движения.

Всего год назад казалось, что вы уйдете из политики. Но теперь вы снова лидер движения ANO в Остраве и боритесь за пост мэра. Что изменилось?

Я не хочу показаться глупым, я знаю, что реальность сейчас отличается от того, что я сказал некоторое время назад. Но у нас был ковид, кризис из-за беженцев, и ряд важных проектов и строек затянулись. Ко всему этому добавились новые риски. Боюсь, что придут популисты и будут злоупотреблять ситуацией. И работа, которую я делаю здесь с моими коллегами на протяжении 8 лет, пойдет вверх. Вот почему я снова иду на выборы.

Означает ли это, что за это время у вас не появилось последователей в ANO?

Я думал о двух людях, которые выдержали бы испытание временем на моем месте. Но ни один из них не захотел этого делать. Они хотели работать со мной, но не возглавлять мэрию.

Вы говорите о страхе перед популистами. Разве это не парадокс, когда об этом говорит политик ANO? Хотя я знаю, что вы часто выступаете против политики партии и риторики движения.

Когда я говорил о популизме, я имел в виду лозунги, которые мы сейчас видим на улицах, например, отмену платы за собак, которая якобы должна стать путем, который, по мнению социал-демократов, выведет нас из кризиса. Подобно тому, как ČSSD однажды привлекла избирателей обещанием отменить плату за услуги врача и победила на выборах. В то же время конструктивно это ничему не помогло. Но я вас понимаю, я знаю, что ANO характеризуют как популистское движение, признаю, что некоторые решения партии в правительстве меня тоже не порадовали. Я видел, что в чем-то был популизм.

Каковы ваши отношения с руководством движения сегодня?

Я входил в состав высшего руководства ANO. Я думал, что смогу внести некоторые изменения, хотя бы небольшое изменение курса. У меня не получилось, и я больше не баллотировался в руководство партии, сказав, что сосредоточусь на управлении на муниципальном уровне. Теперь никто не может мне сказать, что я иду против движения, потому что я найду там место своей политикой, которая в Остраве уж точно не популистская.

Моравско-Силезский край, возможно, является самой сильной организацией ANO с точки зрения избирателей. Как вы будете общаться с Андреем Бабишем?

Нашим представителем в руководстве движения является гетман Иво Вондрак, ставший заместителем председателя ANO. Наши мнения довольно схожи, хотя я могу выразить их более радикально. Во всяком случае, в штабе слышен голос Остравы. Менее чем через две недели господин председатель приедет в Остраву на автофургоне.

Что вы ожидаете от этого? Вы не беспокоитесь, что будут конфликты, как и в других городах в стране?

Я не знаю. Я пойду туда. Я ценю то, что он ищет контакт с людьми, покажите мне другого чешского политика, который так эффективно общается с гражданами. У него дар разговаривать с людьми, я бы так не смог. Другая сторона медали — это атмосфера, в которой проходят встречи, и какое напряжение она создает в обществе. Нервозность переносится на площадь, куда приходят жители.

Атмосфера на собраниях ANO такая, потому что там сталкиваются сторонники и критики экс-премьера Бабиша. Кроме того, он провоцирует своих — как он называет ненавистников — тем, что называет их нацистами и фашистами. Вы посоветуете ему не говорить так в Остраве?

Г-н Бабиш использует экспрессивные выражения, слова о фашистах и ​​нацистах - в любом контексте - вообще не должны использоваться. Но было бы хорошо, если бы премьер-министр Фиала и другие политики правительственной коалиции успокоили эмоции. Накаленная атмосфера никому не идет на пользу.

Углубляются ли в Остраве разногласия между людьми в связи с грядущим экономическим кризисом, инфляцией и ростом цен на энергоносители?

Есть сложности. Но меня удивляет, что до сих пор мало людей, которые осознают, что нас ждет в экономическом плане. У меня были встречи с турагентами, которые рассказывали мне, как быстро раскупаются туры. Я не знаю, может это синдром carpe diem - давайте наслаждаться сегодняшним днем, пока есть возможность. Однако правда и то, что график авансовых платежей за энергию на новый период люди начнут получать в большей степени осенью, и только тогда некоторые осознают, насколько трудный период их ждет.

Вы беспокоитесь о социальных последствиях?

Проблемы обязательно придут. Как мэрия, мы не можем заменить государство, это будет зависеть от правительства.

Как местные жители понимают экономическую политику правительства Петра Фиалы?

Нельзя обобщать. В Остраве левый спектр политических партий исторически пользовался большей поддержкой. Здесь ČSSD и KSČM почти исчезли с карты, поэтому поддержка пока сосредоточена у нас. Сейчас я живу в анклаве, где все голосуют за ODS, поэтому не хочу обобщать, кто и как понимает правительство Фиалы.

Но я должен сказать, что даже мои правые соседи говорят, что они рады перемене на парламентских выборах, но даже после восьми месяцев пребывания у власти нового кабинета они не чувствуют, что правительство приходит с экономическими решениями, адекватными текущей ситуации. Так что да, даже в моем более правом окружении я ощущаю определенное разочарование.

В городе говорят о президентских выборах?

Вообще не говоря, даже о муниципальных. Сейчас лето, каникулы, у людей другие заботы. На муниципальных выборах я не ожидаю бурной кампании здесь, в Остраве. Ведь мы еще даже не начали предвыборную кампанию. Людей не интересует политическое разжигание страстей или национализм, наша задача — искать мир, потому что мы переживаем более трудный период в экономическом отношении. Что касается президентских выборов, то я ожидаю там накаленной атмосферы, как и на последних двух выборах. Я никогда не был сторонником введения прямых выборов президента, по-моему, мы не пришли к этому как общество.

Как вы думаете, Андрей Бабиш будет баллотироваться на пост президента?

Я правда не знаю. Он тестирует местность. В финале он примет рациональное решение, на данную дату я не могу предположить. Еще несколько месяцев назад я был уверен, что он пойдет на президентские выборы. Теперь я не думаю так с такой уверенностью. Для меня Андрей Бабиш больше подходит на роль премьер-министра, чем президента, я не могу представить его в такой роли.

Кто может быть сильным здесь, в регионе?

Андрей Бабиш был бы здесь силен. Йозеф Стршедула тоже мог победить здесь, он тоже связан с регионом, он родом отсюда.

Уголь прекращается, добыча сокращается. Острава и весь регион претерпевают изменения. В каком социально-экономическом направлении пойдет регион?

Уголь в Остраве не добывали с 1994 года, регион менялся на протяжении трех десятилетий. Я всегда говорю, что трансформация удалась, социальных бурь у нас здесь не было. Острава процветает, здесь повышается качество жизни. Преобразование Остравы происходит уже несколько лет, здесь в сфере информационных технологий и услуг занято больше людей, чем в традиционных отраслях. Это было невообразимо даже 10 лет назад.

Все движется к так называемым новым веткам. Мы сотрудничаем с местными университетами, чтобы изменить лицо региона и трансформировать социально-экономическую структуру. Мы также ожидаем большой помощи от Европейского фонда справедливого перехода, из которого мы хотим финансировать несколько важных проектов.

Из этого фонда в регион должно поступить до 20 миллиардов крон. Но большая часть денег должна быть инвестирована к 2026 году. Итак, считаете ли вы следующие выборы ключевыми и, учитывая деньги, которые могут прийти сюда, возможно, даже историческими?

Это так. Я надеюсь, что мы сможем это сделать, это наш исторический шанс. Наверное, мы не сможем реализовать все проекты, но нам нужно, чтобы их было как можно больше. У тех, у кого сегодня нет готовой проектной документации, мало шансов на успех.

Источник: seznamzpravy.cz

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