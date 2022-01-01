Пособие 5000 крон на ребенка: когда государство считает вас родителем-одиночкой

​При заполнении заявления на единовременное пособие на ребенка разведенный родитель считается родителем-одиночкой. Таким образом, доход бывшего супруга (супруги) не учитывается, за исключением перечисленных алиментов. Заявление на выплату пособия в размере 5000 крон можно подавать с 15 августа.

Вы одинокий родитель? Это вопрос, на который должен ответить каждый претендент на единовременное пособие в 5000 крон на ребенка.

На этот вопрос сложно ответить тем, кто живет один с ребенком, но чей бывший партнер перечисляет деньги для ребенка. Министерство труда и социальных дел дает четкие указания, как заполнять заявку.

Разведенный родитель приравнивается к родителю-одиночке. И аналогично: родитель, фактически проживающий с ребенком без партнера, не обязан сообщать о доходах бывшего партнера или супруга.

Это означает, что в таком случае при оценке материального положения домохозяйства учитываются только доходы лица, имеющего ребенка.

«Если родители не проживают вместе на дату подачи заявления, для получения пособия учитывается только доход того родителя, с которым проживает ребенок на дату подачи заявления», — подтверждает Ева Давидова, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.

Она добавляет, что нет необходимости включать доход другого партнера, даже если они фактически не живут вместе, но все же имеют одно и то же постоянное место жительства. «Адрес используется для регистрации проживающих, а не для проверки факта совместного проживания», — отмечает пресс-секретарь.

Компенсация, на которую можно подать заявку с понедельника, 15 августа, имеет два основных условия. Пособие предназначено для детей в возрасте до восемнадцати лет и для домохозяйств, валовой доход которых в прошлом году составил до одного миллиона крон. В полных семьях учитывается доход обоих родителей.

Государство само определит доход

Онлайн-заявка на 5000 крон на сайте Министерства труда и социальных дел состоит из шести шагов, пятый пункт посвящен заполнению информации о партнере.

Заявитель либо отмечает, что является родителем-одиночкой, либо должен заполнить информацию о своем партнере – имя, фамилию и идентификационный номер.

«Если кто-то колеблется, он может нажать на знак вопроса, и система сообщит ему, одиноки ли они с нашей точки зрения», — говорит заместитель министра труда Карел Трпкош, отвечающий за информационные системы.

Закон так определяет «одинокого родителя». Это родитель, «незамужний, овдовевший или разведенный, не живущий с супругом».

В рамках приложения нет необходимости документировать доход — система сама получает информацию от Управления социального обеспечения Чехии и Министерства финансов.

При этом следует отметить, что сам закон, согласно которому выплачивается единовременное пособие, также включает в доход родителей сумму перечисленных алиментов.

Три месяца совместного проживания

При этом в заявлении на получение пособия заявители по закону должны указать супруга, который проживает с ними в одном домохозяйстве. Это правило действует, если партнеры живут вместе более трех месяцев.

На это также обращает внимание представитель министерства. «Если ребенок живет с одним из родителей и новым партнером этого родителя, это, конечно, не родитель-одиночка, и доход обоих людей, которые делят домохозяйство, нужно принимать во внимание», — поясняет Ева Давидова.

Логично, что доходы обоих разведенных родителей также складываются вместе, если они продолжают делить домашнее хозяйство вместе.

В среднем в Чехии ежегодно, начиная с 1970 года, разводится более двадцати тысяч пар. Наибольшее количество пар развелось в 2004 году, когда, по данным Чешского статистического управления, их было более 33 тысяч. По предварительным данным на март, в прошлом году развелись более 21 тысячи пар.

Источник: seznamzpravy.cz

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