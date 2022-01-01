Пособие 5000 крон на ребенка: когда государство считает вас родителем-одиночкой

Вы одинокий родитель? Это вопрос, на который должен ответить каждый претендент на единовременное пособие в 5000 крон на ребенка.
На этот вопрос сложно ответить тем, кто живет один с ребенком, но чей бывший партнер перечисляет деньги для ребенка. Министерство труда и социальных дел дает четкие указания, как заполнять заявку.
Разведенный родитель приравнивается к родителю-одиночке. И аналогично: родитель, фактически проживающий с ребенком без партнера, не обязан сообщать о доходах бывшего партнера или супруга.
Это означает, что в таком случае при оценке материального положения домохозяйства учитываются только доходы лица, имеющего ребенка.
«Если родители не проживают вместе на дату подачи заявления, для получения пособия учитывается только доход того родителя, с которым проживает ребенок на дату подачи заявления», — подтверждает Ева Давидова, пресс-секретарь Министерства труда и социальных дел.
Она добавляет, что нет необходимости включать доход другого партнера, даже если они фактически не живут вместе, но все же имеют одно и то же постоянное место жительства. «Адрес используется для регистрации проживающих, а не для проверки факта совместного проживания», — отмечает пресс-секретарь.
Компенсация, на которую можно подать заявку с понедельника, 15 августа, имеет два основных условия. Пособие предназначено для детей в возрасте до восемнадцати лет и для домохозяйств, валовой доход которых в прошлом году составил до одного миллиона крон. В полных семьях учитывается доход обоих родителей.
Государство само определит доход
Онлайн-заявка на 5000 крон на сайте Министерства труда и социальных дел состоит из шести шагов, пятый пункт посвящен заполнению информации о партнере.
Заявитель либо отмечает, что является родителем-одиночкой, либо должен заполнить информацию о своем партнере – имя, фамилию и идентификационный номер.
«Если кто-то колеблется, он может нажать на знак вопроса, и система сообщит ему, одиноки ли они с нашей точки зрения», — говорит заместитель министра труда Карел Трпкош, отвечающий за информационные системы.
Закон так определяет «одинокого родителя». Это родитель, «незамужний, овдовевший или разведенный, не живущий с супругом».
В рамках приложения нет необходимости документировать доход — система сама получает информацию от Управления социального обеспечения Чехии и Министерства финансов.
При этом следует отметить, что сам закон, согласно которому выплачивается единовременное пособие, также включает в доход родителей сумму перечисленных алиментов.
Три месяца совместного проживания
При этом в заявлении на получение пособия заявители по закону должны указать супруга, который проживает с ними в одном домохозяйстве. Это правило действует, если партнеры живут вместе более трех месяцев.
На это также обращает внимание представитель министерства. «Если ребенок живет с одним из родителей и новым партнером этого родителя, это, конечно, не родитель-одиночка, и доход обоих людей, которые делят домохозяйство, нужно принимать во внимание», — поясняет Ева Давидова.
Логично, что доходы обоих разведенных родителей также складываются вместе, если они продолжают делить домашнее хозяйство вместе.
В среднем в Чехии ежегодно, начиная с 1970 года, разводится более двадцати тысяч пар. Наибольшее количество пар развелось в 2004 году, когда, по данным Чешского статистического управления, их было более 33 тысяч. По предварительным данным на март, в прошлом году развелись более 21 тысячи пар.
Источник: seznamzpravy.cz
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