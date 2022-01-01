Лазер в Чехии ослепил пилотов, совершавших посадку. В самолете было 130 человек.

​Полицейские в Среднечешском крае расследуют серьезную угрозу для самолета со 130 пассажирами на борту. По данным криминалистов, кто-то из окрестностей Кладно ослепил пилота самолета, которому затем пришлось совершить незапланированную посадку в пражском аэропорту Рузине.

Инцидент произошел на прошлой неделе в пятницу в половине второго ночи. По словам пресс-секретаря полиции Микаэлы Рихтеровой, сотрудники пражского аэропорта позвонили в службу экстренной помощи через полчаса после полуночи и сообщили, что пилот был ослеплен зеленым лазером.

«Лазерные лучи были зафиксированы из неизвестного места, вероятно, из Кладно», — сообщила в понедельник пресс-секретарь, добавив, что в этот район выехали несколько патрулей и полицейский вертолет, но возможного преступника установить не удалось.

По данным полиции, пилот самолета, на борту которого находились 126 пассажиров, помимо экипажа из семи человек, должен был приземлиться в пражском аэропорту Рузине.

Полиция расследует дело как общественную угрозу, за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

В полиции не уточнили, какой это был рейс. Пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова сообщила, что ничего необычного в аэропорту в указанный день они не заметили. Пресс-секретарь обратилась в авиадиспетчерскую службу Чешской Республики за дополнительной информацией.

Представитель полиции подчеркнул, что подобные лазерные инциденты могут привести к катастрофе. «Человек может на несколько секунд потерять ориентацию, что лишает его возможности сосредоточиться на приборах, направляющих его на посадку», — описала она ситуацию, в которой оказывается такой ослепленный пилот.

Аналогичный случай произошел и в декабре прошлого года. Тогда криминальная полиция Кладно разыскивала человека, ослепившего пилота самолета лазером. На борту находились экипаж и 112 пассажиров. В то время лучи исходили из Крочеглавы у Кладна. В прошлом году следователи из Млада-Болеслава предъявили обвинение мужчине, который, по их версии, неоднократно умышленно ослеплял экипаж вертолета Полицейской авиационной службы Чехии зеленым лазерным лучом.

Источник: novinky.cz