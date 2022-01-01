Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Лазер в Чехии ослепил пилотов, совершавших посадку. В самолете было 130 человек.

Лазер в Чехии ослепил пилотов, совершавших посадку. В самолете было 130 человек.

Партнер рубрики:
Kochy
15 августа
14:49
725
​Полицейские в Среднечешском крае расследуют серьезную угрозу для самолета со 130 пассажирами на борту. По данным криминалистов, кто-то из окрестностей Кладно ослепил пилота самолета, которому затем пришлось совершить незапланированную посадку в пражском аэропорту Рузине.

Лазер в Чехии ослепил пилотов, совершавших посадку. В самолете было 130 человек.

Инцидент произошел на прошлой неделе в пятницу в половине второго ночи. По словам пресс-секретаря полиции Микаэлы Рихтеровой, сотрудники пражского аэропорта позвонили в службу экстренной помощи через полчаса после полуночи и сообщили, что пилот был ослеплен зеленым лазером.

«Лазерные лучи были зафиксированы из неизвестного места, вероятно, из Кладно», — сообщила в понедельник пресс-секретарь, добавив, что в этот район выехали несколько патрулей и полицейский вертолет, но возможного преступника установить не удалось.

По данным полиции, пилот самолета, на борту которого находились 126 пассажиров, помимо экипажа из семи человек, должен был приземлиться в пражском аэропорту Рузине.

Полиция расследует дело как общественную угрозу, за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы.

В полиции не уточнили, какой это был рейс. Пресс-секретарь пражского аэропорта Клара Дивишкова сообщила, что ничего необычного в аэропорту в указанный день они не заметили. Пресс-секретарь обратилась в авиадиспетчерскую службу Чешской Республики за дополнительной информацией.

Представитель полиции подчеркнул, что подобные лазерные инциденты могут привести к катастрофе. «Человек может на несколько секунд потерять ориентацию, что лишает его возможности сосредоточиться на приборах, направляющих его на посадку», — описала она ситуацию, в которой оказывается такой ослепленный пилот.

Аналогичный случай произошел и в декабре прошлого года. Тогда криминальная полиция Кладно разыскивала человека, ослепившего пилота самолета лазером. На борту находились экипаж и 112 пассажиров. В то время лучи исходили из Крочеглавы у Кладна. В прошлом году следователи из Млада-Болеслава предъявили обвинение мужчине, который, по их версии, неоднократно умышленно ослеплял экипаж вертолета Полицейской авиационной службы Чехии зеленым лазерным лучом.

Источник: novinky.cz



читайте по теме
Assets
15 августа
17:41
1
Общество
Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже
Assets
15 августа
16:42
145
Общество
Сообщение о взыскании долга — новый вид мошенничества в Чехии
Assets
15 августа
15:50
189
Жизнь
Что важно знать беженцу в Чехии? Специальная подборка YouTube-выпусков от 420on
Assets
15 августа
15:07
11727
О Чехии
Чешские дома, где никто не живет. Куда надо сообщать об этом и зачем?
Последние новости:
Assets
15 августа
17:41
1
Общество
Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже
Assets
15 августа
16:42
145
Общество
Сообщение о взыскании долга — новый вид мошенничества в Чехии
Assets
15 августа
14:27
189
Общество
Проезд в Праге по улице Štěpánská будет ограничен в течение следующих трех недель. Ремонтируют дорогу
Assets
15 августа
14:20
268
Общество
Пособие 5000 крон на ребенка: когда государство считает вас родителем-одиночкой
Assets
15 августа
12:58
400
Экономика
Днем в Чехию придут сильные грозы с проливными дождями
Assets
15 августа
11:35
1134
Общество
Людям еще предстоит осознать, насколько тяжелые времена наступают, считает мэр Остравы Томаш Мацура
Assets
15 августа
10:16
306
Общество
В Чешской Швейцарии дроны обнаружили 6 мест, где температура превышала норму
Assets
14 августа
16:35
2106
Общество
Истребитель Hawker Hurricane разбился в Чехии
Assets
14 августа
15:08
1724
Общество
В Чехии люди снова заметили гоночный автомобиль на автомагистрали D4
Assets
14 августа
10:04
2548
Общество
В пражском параде Prague Pride приняли участие 60 000 человек


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы