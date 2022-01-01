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Сообщение о взыскании долга — новый вид мошенничества в Чехии

Сообщение о взыскании долга — новый вид мошенничества в Чехии

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
15 августа
16:42
145
Мошенники придумали еще одну уловку, чтобы выманивать у людей деньги. В виде SMS они предупреждают вас о фиктивной конфискации имущества и пытаются получить конфиденциальные данные. Ни в коем случае не переходите по ссылке в сообщении.

Сообщение о взыскании долга — новый вид мошенничества в Чехии

SMS, которые получают люди, информирует их о выдуманном процессе взыскания долга, который против них ведётся. Якобы вам нужно перейти по предложенной ссылке и узнать подробности. Ссылка имитирует официальный сайт Палаты по описи имущества.

«На странице ekcr.org/search после ввода личной информации появится информация о фиктивных долге и обращении взыскания. (...) Мошенническое приложение затем покажет, как этот самый долг якобы "погасить"», — описала принцип мошенничества Палата по описи имущества и призвала получателей SMS не переходить по ссылке и никогда не заполнять личные данные, а также не пытаться проводить через нее платежи.

 

Источник: novinky.cz

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