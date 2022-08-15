Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже

Министерство труда и социальных дел зафиксировало проблемы со входом в приложение, через которое с понедельника можно подавать заявление на получение пособия в размере пяти тысяч крон на ребенка. Людям советуют просто подождать и попробовать авторизироваться попозже.

Приложение «подвисает» при попытке авторизироваться из-за большого количества пользователей, но, как уверяют, надо лишь немного подождать:

«Проблема возникла не с нашей стороны, но мы ее интенсивно решаем», — сообщили в министерстве в Twitter, добавив, что с момента запуска системы поступили десятки тысяч обращений. Портал находится в ведении Министерства внутренних дел.

V aplikaci pro výplatu příspěvku na dítě může déle trvat přihlášení přes e-identitu. Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme. Pokud se vám nedaří přihlásit, zkuste to prosím později. Zatím jsme úspěšně přijali desítky tisíc žádostí. — MPSV ČR (@mpsvcz) August 15, 2022

По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), работа системы замедляется из-за нагрузки на серверы, проверяющие личность заявителей.

Пособие предназначено для детей, родившихся в период со 2 августа 2004 года по конец текущего года. На него имеют право домохозяйства, чей годовой доход не превышал одного миллиона крон в прошлом году.

Ожидается, что люди должны получить деньги в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день