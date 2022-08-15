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Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже

Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже

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anastasiia-kn
15 августа
17:41
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Министерство труда и социальных дел зафиксировало проблемы со входом в приложение, через которое с понедельника можно подавать заявление на получение пособия в размере пяти тысяч крон на ребенка. Людям советуют просто подождать и попробовать авторизироваться попозже.

Приложение для подачи заявок на пособие в 5000 крон дало сбои. Советуют попробовать позже

Приложение «подвисает» при попытке авторизироваться из-за большого количества пользователей, но, как уверяют, надо лишь немного подождать:

«Проблема возникла не с нашей стороны, но мы ее интенсивно решаем», — сообщили в министерстве в Twitter, добавив, что с момента запуска системы поступили десятки тысяч обращений. Портал находится в ведении Министерства внутренних дел.

По словам министра труда и социальных дел Мариана Юречки (KDU-ČSL), работа системы замедляется из-за нагрузки на серверы, проверяющие личность заявителей.

Пособие предназначено для детей, родившихся в период со 2 августа 2004 года по конец текущего года. На него имеют право домохозяйства, чей годовой доход не превышал одного миллиона крон в прошлом году.

Ожидается, что люди должны получить деньги в течение 30 дней с момента подачи заявления.

Источник: novinky.cz

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