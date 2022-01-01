Восемь чешских вузов вошли в топ-1000 лучших университетов мира

​В рейтинге этого года восемь чешских университетов вошли в топ-1000 лучших университетов мира — на одно высшее учебное заведение больше, чем в прошлом году. В первой десятке списка лучших школ ARWU (Academic Ranking of World Universities) доминируют американские и британские вузы, а Гарвардский университет двадцать второй раз подряд занял 1-е место. Согласно рейтингу, лучшим чешским университетом является Карлов университет.

Так называемый шанхайский рейтинг ARWU является одним из самых престижных международных рейтингов университетов. Он ориентирован в первую очередь на научно-исследовательский уровень учреждений и использует шесть показателей для оценки мировых университетов, включая количество статей, опубликованных в журналах Nature и Science.

Он также отслеживает количество наиболее цитируемых ученых в базе данных Highly Cited Researchers или количество лауреатов Нобелевской премии, связанных с данным учреждением.

В этом году в рейтинге отобрали 1000 лучших вузов из 2500 учреждений по всему миру.

Первые три места заняли американские школы, за Гарвардским университетом следуют Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт. На четвертом месте находится британский Кембриджский университет, за ним следуют Калифорнийский университет в Беркли, Принстонский университет, Оксфордский университет и Колумбийский университет в Нью-Йорке.

Помимо британских школ, в топ-50 вошли вузы Франции, Швейцарии, Дании и Швеции.

У Чехии восемь представителей в рейтинге. В частности, пражский Карлов университет находится в лучшем положении, но с прошлого года он потерял 100 пунктов и оказался в списке между 301 и 400 местом.

Напротив, Брненский университет им. Масарика, который в прошлом году занял место в промежутке между 601 по 700, в этом году достиг 401-500-го места в мире и второго места в Чешской Республике.

Университет Палацкого в Оломоуце занял с 701 по 800 место в рейтинге, Чешский технологический университет (ČVUT) и Чешский университет естественных наук (ČZU) в Праге — с 801 по 900 место.

Технологический университет в Брно, Технический университет в Остраве (VŠB-TUO) и Южночешский университет в Ческе-Будеёвицах заняли места в промежутке с 901 по 1000.

Источник: novinky.cz