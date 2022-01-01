Жители Чехии уже подали заявки на пособие для примерно 211 000 детей

Об этом сегодня утром в Твиттере сообщил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). Всего, по данным министерства, пособие могут получить 1,1 млн домохозяйств — в сумме для 1,6 млн детей. Из них некоторые домохозяйства получат 5 000 крон автоматически для 240 000 детей, потому что они уже ранее получали и продолжают получать детские пособия. Расходы на чрезвычайную помощь составят примерно 7,8 млрд крон — таким шагом правительство хочет смягчить последствия повышения цен для семей.

Всего уже подано более 132 000 заявок, из них около 117 000 через онлайн-заявку и более 15 000 через отделения Czech Point.

Министерство запустило веб-приложение для подачи заявлений в тестовом режиме в выходные дни, когда поступило более 20 000 заявлений. Особенно сильная нагрузка на приложение наблюдалась с понедельника — тогда подача заявления сопровождалась трудностями, которые, по словам министра, были устранены к 17:00.

Источник: ceskenoviny.cz

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