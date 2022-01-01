Жители Чехии уже подали заявки на пособие для примерно 211 000 детей

Всего уже подано более 132 000 заявок, из них около 117 000 через онлайн-заявку и более 15 000 через отделения Czech Point.
Министерство запустило веб-приложение для подачи заявлений в тестовом режиме в выходные дни, когда поступило более 20 000 заявлений. Особенно сильная нагрузка на приложение наблюдалась с понедельника — тогда подача заявления сопровождалась трудностями, которые, по словам министра, были устранены к 17:00.
Источник: ceskenoviny.cz
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