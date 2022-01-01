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Жители Чехии уже подали заявки на пособие для примерно 211 000 детей

Жители Чехии уже подали заявки на пособие для примерно 211 000 детей

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 августа
09:53
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Об этом сегодня утром в Твиттере сообщил министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL). Всего, по данным министерства, пособие могут получить 1,1 млн домохозяйств — в сумме для 1,6 млн детей. Из них некоторые домохозяйства получат 5 000 крон автоматически для 240 000 детей, потому что они уже ранее получали и продолжают получать детские пособия. Расходы на чрезвычайную помощь составят примерно 7,8 млрд крон — таким шагом правительство хочет смягчить последствия повышения цен для семей.

Жители Чехии уже подали заявки на пособие для примерно 211 000 детей

Всего уже подано более 132 000 заявок, из них около 117 000 через онлайн-заявку и более 15 000 через отделения Czech Point.

Министерство запустило веб-приложение для подачи заявлений в тестовом режиме в выходные дни, когда поступило более 20 000 заявлений. Особенно сильная нагрузка на приложение наблюдалась с понедельника — тогда подача заявления сопровождалась трудностями, которые, по словам министра, были устранены к 17:00.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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