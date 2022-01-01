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В чешском приложении Tečka появятся новые функции. Непривитых больше не будут обозначать как «красных»

В чешском приложении Tečka появятся новые функции. Непривитых больше не будут обозначать как «красных»

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anastasiia-kn
21 августа
12:30
290
Осенью Минздрав хочет внедрить новые функции для мобильного приложения Tečka, которое ранее использовалось для подтверждения отрицательного теста или вакцинации. Приложение будет также содержать данных о других прививках и иную информацию о здоровье. Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) пообещал сегодня на пресс-конференции, что больше не будет деления людей на «зеленых», привитых от covid, и «красных» — непривитых.

В чешском приложении Tečka появятся новые функции. Непривитых больше не будут обозначать как «красных»

Приложение скачали более шести миллионов человек, а полную вакцинацию против ковида прошли почти 6,89 миллиона человек в Чехии. В настоящее время приложение можно использовать, чтобы узнать условия для выезда за границу из-за ограничений covid. В самой Чехии приложение, по сути, стало бесполезным:

«Я хочу, чтобы Tečka стала полезным инструментом для наших граждан. Например, в Tečka они могут узнать, когда им делали другие прививки и когда нужно идти на ревакцинацию», — сказал Властимил Валек.

Помимо информации о собственных прививках, там также можно найти международную информацию о медицинских требованиях для въезда. 

«Я хотел бы, чтобы Tečka стала своего рода персональным инструментом для пациентов, чтобы там можно было найти нужную для них информацию», — добавил он.

Министерство ведет переговоры с организациями для пациентов через Институт медицинской информации и статистики (ÚZIS) во главе с директором Ладиславом Душеком, которому было поручено добавить новые функции в приложение.

«Осенью я хочу ввести в Tečka ряд новых функций. Когда я буду на 100% уверен, какие из них действительно важны для пациентов, профессор Душек, который занимается этой задачей, расскажет все на пресс-конференции», — сказал он.

Доказательство отрицательного теста или подтверждение вакцинации против covid в настоящее время не требуется. «Для Чешской Республики (...) Tečka не имеет значения. Она вам ни для чего особо не нужна. Вы можете пойти куда угодно, и никого не волнует, привиты вы или нет», — сказал он и добавил, что хочет, чтобы так и осталось. — «Конечно, я не хочу, чтобы было как прежде — когда люди делились на "красных" и "зеленых". Когда "красным" никуда нельзя было пойти, а "зеленым"  можно было посещать все», — добавил он.

Однако, по его словам, нельзя исключать, что некоторые страны, особенно неевропейские, или, возможно, авиакомпании введут аналогичное обязательство. Валек заявил, что хотел бы унифицировать правила хотя бы на уровне Евросоюза.

Мобильное приложение Tečka подключено к базе данных ÚZIS, куда врачи вносят информацию обо всех проведенных анализах или введенных дозах вакцинации. Систему электронных рецептов и связанную с ней электронную карту прививок администрирует Государственный институт по контролю за наркотиками (SUKL). В настоящее время речь идет о соединении двух баз данных, о чем также просили медики.

За весь период эпидемии в стране подтверждено более 4,01 млн случаев заражения коронавирусом. В это число не входят случаи, когда кто-то заражался повторно. Подозрение на повторное заражение составляет более 295 000 случаев. Пик летней волны эпидемии пришелся на конец июля, и с тех пор наблюдается спад и стагнация попеременно.
 

Источник: ceskenoviny.cz

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