Со вторника по четверг Чехию ждёт жаркая погода. Зато на выходных похолодает

Со вторника по четверг температуры в Чехии снова превысят 30 градусов по Цельсию, а в среду и четверг могут подняться почти до 35 градусов. Впрочем, жара немного спадёт на выходных, а во второй половине недели ожидаются грозы. Вторая половина августа и начало сентября в целом будут более прохладными по сравнению с этой неделей. Тем не менее все равно может быть теплее, чем обычно в это время года, как следует из еженедельного и ежемесячного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

На этой неделе в Чехии во вторник и среду будет преимущественно ясно или переменно облачно. Сегодня, — во вторник, — максимальная температура может достигать около 31 градуса.

Однако в четверг с запада придёт облачность, местами пройдут ливни или грозы. В пятницу будет облачно, в большинстве районов также пройдут дожди, а на востоке будут грозы.

Высокая облачность ожидается и в выходные дни, но недолго — к концу выходных должно проясниться. На большей части территории Чехии пройдут дожди.

«Температура в конце рабочей недели и в выходные дни ожидается всего 20-25 градусов по Цельсию», — добавили метеорологи.

Согласно долгосрочному прогнозу ČHMÚ, в следующие две недели температура будет выше средней — самая высокая дневная температура составит около 25 градусов. Неделя с 5 сентября по температурным показателям будет средней, с минимальной температурой 12 градусов и максимальной около 23 градусов по Цельсию.



Источник: ceskenoviny.cz

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