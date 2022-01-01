Со вторника по четверг Чехию ждёт жаркая погода. Зато на выходных похолодает

На этой неделе в Чехии во вторник и среду будет преимущественно ясно или переменно облачно. Сегодня, — во вторник, — максимальная температура может достигать около 31 градуса.
Однако в четверг с запада придёт облачность, местами пройдут ливни или грозы. В пятницу будет облачно, в большинстве районов также пройдут дожди, а на востоке будут грозы.
Высокая облачность ожидается и в выходные дни, но недолго — к концу выходных должно проясниться. На большей части территории Чехии пройдут дожди.
«Температура в конце рабочей недели и в выходные дни ожидается всего 20-25 градусов по Цельсию», — добавили метеорологи.
Согласно долгосрочному прогнозу ČHMÚ, в следующие две недели температура будет выше средней — самая высокая дневная температура составит около 25 градусов. Неделя с 5 сентября по температурным показателям будет средней, с минимальной температурой 12 градусов и максимальной около 23 градусов по Цельсию.
Источник: ceskenoviny.cz
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