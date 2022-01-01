Полиция расследует пожар в Чешской Швейцарии как умышленный поджог

Полиция переквалифицировала статью в связи с расследованием пожара в Чешской Швейцарии. В настоящее время пожар расследуется как умышленное преступление, представляющее общественную опасность, за которое предусмотрено более жесткое наказание.

Первоначально полиция расследовала пожар как общую угрозу из-за халатности. «На основании оценки информации и доказательств, полученных на данный момент, мы переквалифицировали дело в преступление общей опасности. Причина пожара все еще расследуется», — сообщила пресс-секретарь полиции Элишка Кубичкова.

Пожар вспыхнул в Чешской Швейцарии 24 июля и постепенно охватил площадь более 1000 гектаров. На место происшествия по очереди прибыли 6000 пожарных, было задействовано до двадцати единиц самолетов, сбросивших тысячи литров воды. Десятки людей были эвакуированы из Грженско и его частей, а также из Высокой Липы возле Етржиховиц.

Пожар был потушен спустя 20 дней в прошлую пятницу. Десятки пожарных-добровольцев сейчас наблюдают за местом происшествия, ликвидируют скрытые возгорания и тушат эти очаги.

Администрация национального парка уже приняла территорию после пожарных. Однако туристов по-прежнему не пускают в часто посещаемые районы, также закрыты некоторые туристические маршруты.

Источник: novinky.cz

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