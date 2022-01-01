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«Мы не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось». Пациент из России описал свой визит к чешскому врачу

«Мы не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось». Пациент из России описал свой визит к чешскому врачу

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
16 августа
12:52
2926
20 июня 31-летний россиянин, проживающий в Праге, рассказал в своем профиле в Facebook об инциденте, который произошел с ним в ЛОР-отделении поликлиники Agel на улице Italská в Праге. По его словам, сотрудники обращались с ним очень грубо, нецензурно выражались, а позже заявили, что не надо никуда жаловаться, так как их ненависть «сложилась исторически». В лицо пациенту заявили, что они не любят ни русских, ни белорусов, ни украинцев. Клиника Agel опровергает утверждения пациента.

«Мы не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось». Пациент из России описал свой визит к чешскому врачу

Пострадавший, который живет в Праге с 2008 года и говорит по-чешски, пожелал остаться неизвестным, поэтому имя в чешском первоисточнике статьи изменено на «Дмитрий». В своем профиле на Facebook он пересказывает весь диалог с медсестрой. Вот несколько самых «ярких» моментов:

 

Медсестра: Нет, это не то! 

Дмитрий: А что вам требуется? 

М: Как вы сами думаете, что мне от вас требуется? 

Д: Карточка страхования? 

М: Да. 

Д: (Передает телефон с фото карточки) 

М: Господи, еще и в телефоне? 

Д: Да. 

М: И у вас что, везде так принимали? 

Д: Да, везде, достаточно фото. 

М: Хорошо, давайте. 

Д: (Сидя передаёт телефон) 

М: (Агрессивно) Дай мне эту *** карточку, встань и передай ее мне, ты ведь не пожилая бабка!

Дмитрий описывает, как встал в шоке, протянул медсестре телефон и переспросил, правильно ли он её расслышал. Ответа от медсестры Дмитрий не получил, по его словам, он остался сидеть ошеломлённым в пустой приемной, пока медсестра забрала его телефон с фото карты и куда-то понесла. 

«Через несколько минут захожу в кабинет врача, внутри еле чувствуется запах сигаретного дыма. Медсестра даже не смотрит на меня», — продолжает рассказ пациент. 

 

Медсестра: Место рождения? 

Д: Россия. 

М: Ага.

По словам Дмитрия, медсестра вышла из кабинета, а дальнейшие события уже разворачивались в кабинете врача. В конце приёма, Дмитрий спросил у врача, как зовут медсестру.

Доктор: Зачем вам это нужно? 

Дмитрий: Я хочу написать жалобу. 

Л: Не стоит.

Д: Извините, но такое отношение к себе я не потерплю.

Л: Не делайте этого, я не скажу вам имя.

Д: Почему? 

Л: Просто у нас сегодня один больной был хуже другого, и мы просто не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось. 

Д: Прошу прощения? 

Л: Ну, мы помним 1968 год, и с этим ничего не поделаешь. 

Д: Я родился в 1991 году. 

Л: Ну, это неважно, просто так оно есть, мы не любим русских. 

Д: Это не повод так со мной разговаривать, я нахожусь в приёмной врача. 

Л: Я все буду отрицать. 

Д: Что? 

Л: Ну, я просто буду отрицать это. Мы не любим русских, уж как есть.

Д: Извините, но придется написать жалобу и на вас, после всего, что вы только что наговорили. 

Л: Не делайте этого. 

Д: До свидания. 

Л: Не надо. Я вижу, что вы стоите на психиатрическом учете (СДВГ), вам это не на пользу пойдёт.

После этого Дмитрий, по его словам, вышел из кабинета врача ошеломлённым, а через несколько часов поделился своей историей в профиле в Facebook. 

Клиника Agel комментирует, что у медперсонала иная точка зрения относительно событий, описанных молодым человеком в социальных сетях. Состояние Дмитрия они описали как «эмоционально напряжённое», поэтому дошло к недопониманию. Нецензурную речь в адрес Дмитрия клиника полностью отрицает, как заявил пресс-секретарь компании Agel Адам Кнесл, а жалоба будет обработана в установленный законом срок. Он заявил, что больше информации предоставить не может.

Некоммерческая организация In Iustitia предложила пострадавшему юридическую помощь. По словам пациента, он не дождался от Agel даже подтверждения о получении жалобы, не говоря уже о большем.

«В лучшем случае я хотел бы добиться, чтобы ничего подобного больше не происходило с другими людьми. Мне все равно, понесёт ли кто-то наказание или нет», — сказал пациент клиники Agel. 

На вопрос, как Agel планирует предотвратить повторение такого поведения персонала, Кнесль ответил: 

«Недавний опрос 500 наших пациентов показал, среди прочего, что клиенты оценили обслуживание и поведение нашего персонала на отлично. Мы спрашивали о каких-либо инцидентах с медсёстрами в анкетах. У нас есть установленные процедуры для таких случаев, и мы открыто рассматриваем все жалобы и другие инциденты с обеими сторонами. И в этом случае ничего не изменится».
 

Источник: prazska.drbna.cz

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