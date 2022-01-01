«Мы не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось». Пациент из России описал свой визит к чешскому врачу

20 июня 31-летний россиянин, проживающий в Праге, рассказал в своем профиле в Facebook об инциденте, который произошел с ним в ЛОР-отделении поликлиники Agel на улице Italská в Праге. По его словам, сотрудники обращались с ним очень грубо, нецензурно выражались, а позже заявили, что не надо никуда жаловаться, так как их ненависть «сложилась исторически». В лицо пациенту заявили, что они не любят ни русских, ни белорусов, ни украинцев. Клиника Agel опровергает утверждения пациента.

Пострадавший, который живет в Праге с 2008 года и говорит по-чешски, пожелал остаться неизвестным, поэтому имя в чешском первоисточнике статьи изменено на «Дмитрий». В своем профиле на Facebook он пересказывает весь диалог с медсестрой. Вот несколько самых «ярких» моментов:

Медсестра: Нет, это не то! Дмитрий: А что вам требуется? М: Как вы сами думаете, что мне от вас требуется? Д: Карточка страхования? М: Да. Д: (Передает телефон с фото карточки) М: Господи, еще и в телефоне? Д: Да. М: И у вас что, везде так принимали? Д: Да, везде, достаточно фото. М: Хорошо, давайте. Д: (Сидя передаёт телефон) М: (Агрессивно) Дай мне эту *** карточку, встань и передай ее мне, ты ведь не пожилая бабка!

Дмитрий описывает, как встал в шоке, протянул медсестре телефон и переспросил, правильно ли он её расслышал. Ответа от медсестры Дмитрий не получил, по его словам, он остался сидеть ошеломлённым в пустой приемной, пока медсестра забрала его телефон с фото карты и куда-то понесла.

«Через несколько минут захожу в кабинет врача, внутри еле чувствуется запах сигаретного дыма. Медсестра даже не смотрит на меня», — продолжает рассказ пациент.

Медсестра: Место рождения? Д: Россия. М: Ага.

По словам Дмитрия, медсестра вышла из кабинета, а дальнейшие события уже разворачивались в кабинете врача. В конце приёма, Дмитрий спросил у врача, как зовут медсестру.

Доктор: Зачем вам это нужно? Дмитрий: Я хочу написать жалобу. Л: Не стоит. Д: Извините, но такое отношение к себе я не потерплю. Л: Не делайте этого, я не скажу вам имя. Д: Почему? Л: Просто у нас сегодня один больной был хуже другого, и мы просто не любим русских, украинцев и белорусов, так уж сложилось. Д: Прошу прощения? Л: Ну, мы помним 1968 год, и с этим ничего не поделаешь. Д: Я родился в 1991 году. Л: Ну, это неважно, просто так оно есть, мы не любим русских. Д: Это не повод так со мной разговаривать, я нахожусь в приёмной врача. Л: Я все буду отрицать. Д: Что? Л: Ну, я просто буду отрицать это. Мы не любим русских, уж как есть. Д: Извините, но придется написать жалобу и на вас, после всего, что вы только что наговорили. Л: Не делайте этого. Д: До свидания. Л: Не надо. Я вижу, что вы стоите на психиатрическом учете (СДВГ), вам это не на пользу пойдёт.

После этого Дмитрий, по его словам, вышел из кабинета врача ошеломлённым, а через несколько часов поделился своей историей в профиле в Facebook.

Клиника Agel комментирует, что у медперсонала иная точка зрения относительно событий, описанных молодым человеком в социальных сетях. Состояние Дмитрия они описали как «эмоционально напряжённое», поэтому дошло к недопониманию. Нецензурную речь в адрес Дмитрия клиника полностью отрицает, как заявил пресс-секретарь компании Agel Адам Кнесл, а жалоба будет обработана в установленный законом срок. Он заявил, что больше информации предоставить не может.

Некоммерческая организация In Iustitia предложила пострадавшему юридическую помощь. По словам пациента, он не дождался от Agel даже подтверждения о получении жалобы, не говоря уже о большем.

«В лучшем случае я хотел бы добиться, чтобы ничего подобного больше не происходило с другими людьми. Мне все равно, понесёт ли кто-то наказание или нет», — сказал пациент клиники Agel.

На вопрос, как Agel планирует предотвратить повторение такого поведения персонала, Кнесль ответил:

«Недавний опрос 500 наших пациентов показал, среди прочего, что клиенты оценили обслуживание и поведение нашего персонала на отлично. Мы спрашивали о каких-либо инцидентах с медсёстрами в анкетах. У нас есть установленные процедуры для таких случаев, и мы открыто рассматриваем все жалобы и другие инциденты с обеими сторонами. И в этом случае ничего не изменится».



Источник: prazska.drbna.cz

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