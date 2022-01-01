Министерство будет зазывать людей на прививки лозунгом «Жизнь без страха». В Чехии готовится новая рекламная кампания

Лозунг новой кампании Минздрава в поддержку продолжения вакцинации против covid-19 будет звучать как «Вакцинируемся, чтобы жить без страха». Представители министерства представили журналистам концепцию кампании.

Летом новая кампания появится в социальных сетях, а в СМИ она стартует в конце сентября. Согласно опросу ведомства, 38 процентов населения заинтересованы в четвертой дозе, пятая часть еще не определилась.

Менее чем за месяц с начала вакцинирования четвертой дозой прививку сделали 95 тысяч человек. До сих пор это было возможно у врачей общей практики или в местах без регистрации, но с понедельника также можно зарегистрироваться и заранее.

«Вероятно, вакцинацию придется повторять, пока вирус все еще "с нами"», — заявил на пресс-конференции в понедельник министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09). По его словам, вакцины достаточно защищают даже от текущего варианта вируса. Примерно через шесть недель после вакцинации человек защищен от инфекции, а через 4-6 месяцев вакцина все еще защищает от усложнений в случае заражения. Он также напомнил, что министерство рекомендует носить респираторы или маски в местах, таких как медицинские и социальные учреждения.

Маски могут вводить и отдельные города, например, в общественном транспорте, если в данном городе наблюдается более высокая заболеваемость. Однако меры не должны быть всеобъемлющими.

«Мы готовы к осенней волне, которая, несомненно, будет. Наверное, чуть позже, чем мы ожидали», — добавил министр. Волна заболеваемости коронавирусом может прийти в ноябре, в этом году за ней последует еще и эпидемия гриппа. Министр повторил, что никаких «драконовских мер» министерство вводить точно не будет:

«Они ведут только к огромным экономическим потерям», — добавил он и исключил, что в некоторых местах потребуется отрицательный тест или будут введены другие ограничения для непривитых.

По его словам, с осени люди еще могут пройти один бесплатный тест на антиген на ковид без бланка запроса от врача. По словам Ондржея Якоба, директора департамента коммуникаций министерства, вторая часть кампании будет запущена в зависимости от ситуации. «Мы точно не знаем, когда появится новая волна ковида, а также когда появятся новые вакцины», — сказал он. По его словам, кампания также будет направлена ​​на поддержку популяризации других вакцин осенью, например, против гриппа.

Министерство представило основную концепцию кампании, которую подготовило рекламное агентство McCann-Erikson. В нем не указана стоимость контракта, но известно, это тендер на сумму до двух миллионов крон. По предварительной информации, кампания должна проводиться на телевидении и радио, в печатных изданиях, в Интернете, в наружной рекламе и социальных сетях. Это подверглось критике со стороны некоторых СМИ, заявивших, что департамент не обеспечил широкого разнообразия СМИ. Помимо лозунга о «жизни без страха», лозунгами новой кампании являются также, например, «Прививка для улыбок без преград», «Прививка для спокойствия» или «Прививаемся ради других».

По данным Министерства здравоохранения, с начала вакцинации в конце декабря 2020 года в Чешской Республике полностью привиты от коронавируса почти 6,9 миллиона человек, то есть примерно 65 процентов населения. Уровень вакцинации пожилых людей превышает 90 процентов, тогда как среди молодых людей он снижается. Около 63 процентов тех, кто уже был вакцинирован, получают бустерную дозу. Особенно специалисты рекомендуют вторую дозу ревакцинации людям старше 60 лет и хронически больным.

Источник: prazska.drbna.cz

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