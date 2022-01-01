В Чехии сгорел ареал Sluneční lázně возле плотины Мшено

​В Яблонец-над-Нисоу сгорел ареал Sluneční lázně возле плотины Мшено. Причину пожара и размер ущерба пожарные пока не знают. Постройки 1927 года на этой территории были в плохом состоянии, и несколько лет в городе шли дискуссии о том, реконструировать ли исторические здания или снести их и построить на их месте современное здание.

«Мы ликвидируем последствия пожара в деревянном здании в городе Яблонец-над-Нисоу возле плотины. Мы локализовали возгорание пятью водометами. В настоящее время строительные конструкции демонтируются и тушатся», — сообщили в пожарной части в Twitter в среду утром.

Сообщение о пожаре на берегу плотины поступило в оперативный штаб около 4:45 утра. «Первый отряд был там без десяти минут пять, это был уже полномасштабный пожар, локализация была произведена около 5:30 утра», — сказал пресс-секретарь пожарно-спасательной службы Либерецкого края Давид Коржинек.

Пожарные брали воду из ближайшей дамбы, а также вынесли из здания баллоны с пропан-бутаном. «Два корабля в виде дракона были спасены», — добавил Коржинек.

Sluneční lázně появились ​​на берегу плотины в 1927 году, кроме еды и напитков, здесь можно было загорать. Территория была окружена забором и разделена на женскую и мужскую части. Попасть в Sluneční lázně можно было только через кабинки для переодевания. Район принадлежит городу, но его состояние было плачевным.

Несколько лет назад архитектор Петр Столин разработал проект минималистского здания, которое должно было заменить обветшалого здания Sluneční lázně. Легкая деревянная постройка с полупрозрачными стенами должна была обеспечить отдых и уединение в тени садового атриума и более широкий вид на плотину с верхней террасы, но вызвала критику у части общественности.

Источник: novinky.cz

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