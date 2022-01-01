Газовый котёл или альтернатива? Чешские специалисты комментируют, что будет экономичнее

В связи со сложившейся геополитической ситуацией интерес к покупке газового котла несколько снижается. С другой стороны, для многих домохозяйств его эксплуатация является необходимостью по логистическим, финансовым и другим причинам. Что тогда делать?

В целом дефицита природного газа на мировых рынках нет. «Представители газового бизнеса в тесном сотрудничестве с государством делают все, чтобы к предстоящему отопительному сезону газа хватило», — уверяет Павел Грочал из Innogy.

По словам Мартина Хавелки из компании Viessmann, потребители стали больше интересоваться альтернативными источниками энергии. «Однако спрос в сегменте газовых конденсационных котлов остается неизменным», — добавляет он.

«Рынок тепловой энергии в последние месяцы развивается очень динамично. К газовым котлам интерес падает, тепловые насосы, твердотопливные, электрические котлы и другие имеют больший спрос», — признает Лукаш Ингр, менеджер по продукции для отопления и нагрева воды из Stavebnin DEK.

Однако, по его словам, продажи газовых котлов не прекратились, компании предстоит много работы, чтобы удовлетворить спрос на самые продаваемые модели. В то же время он указывает на положительную динамику. Раньше люди доверяли решение инженеру-теплотехнику, который предъявлял требования заказчику. Однако сегодня и сами клиенты предъявляют требования.

«По-прежнему верно, что для оценки реальных возможностей различных источников отопления на месте установки нужен профессионал. Но конечный потребитель сейчас взвешивает все "за" и "против", думая об этом куда больше, чем когда-либо», — описывает Лукаш Ингр.

Экономичный газовый котел

Если у вас атмосферный газовый котел, то стоит рассмотреть покупку конденсационного котла, что на 20-30% экономичнее. Его преимуществом является высокая эффективность, гарантирующая низкое потребление. На рынке доступны подвесные модели компактной установки с учётом особенностей дизайна, которые можно без проблем разместить на кухне или в ванной комнате. Стационарные варианты можно установить, например, в коридоре.

Цена конденсационного котла варьируется в зависимости от типа и рабочих параметров. Настенный низкотемпературный котел стоит от 30 000 крон и выше, стационарный вариант для частного дома может стоить и 80 000 крон. В настоящее время можно купить их и дешевле по различным скидкам.

Первоначальные затраты на покупку газового котла все же в несколько раз ниже, чем у теплового насоса (ТЧ) или фотовольтаики (солнечных батарей).

«Исходя из суммы первоначальных инвестиций, газовый котел остается и еще долго будет оставаться самым доступным и удобным источником для отопления и нагрева воды для домохозяйств», — говорит Павел Грочал из Innogу.

При выборе газового котла также необходимо учитывать, что эксплуатационные расходы для тепловых насосов и электрического отопления увеличиваются из-за исторически самых высоких цен на электроэнергию — будь то электрический котел, комнатный обогреватель или тепловой аккумулятор.

«Кроме того, полная замена системы отопления в настоящее время является вопросом года или двух из-за огромного избыточного спроса, например, на фотоэлектрические элементы и тепловые насосы», — отмечает Павел Грочал.

Дополнительные источники тепла

Бивалентный (дополнительный) источник тепла, которым теоретически может быть тепловой насос, электрический котел или фотогальваническая система, поможет добиться большей экономии.

«Сочетание нескольких источников теплоснабжения — относительно сложный вопрос для правильного функционирования системы отопления», — напоминает Роберт Бичек, специалист по тепловым насосам и котлам Bosch.

Тепловой насос воздух/воздух (кондиционер) представляет собой интересную альтернативу газовому котлу, который обеспечивает охлаждение в летние месяцы и дополнительный обогрев весной и осенью.

Газовый котел покрывает только температурные пики и обеспечивает подогрев воды. Преимуществом использования ТН воздух/воздух является цена и простота установки, нам не нужно менять существующую систему отопления. Расположение наружного блока и внутренних (кассетных) блоков требует незначительных конструктивных доработок. Кроме того, можно получить субсидию на покупку ТН.

«Однако с кондиционированием воздуха необходимо более тщательно продумать расположение и возможность управления потоком воздуха, чтобы комфорт пользователя не снижался», — объясняет Мартин Грыгар, директор по продукции DZ Dražice.

Можно рассмотреть и вариант с камином

«При небольших первоначальных вложениях мы сможем обогревать относительно дешево. К сожалению, для камина нужен дымоход, а он есть не везде. Всегда необходимо оценивать данный объект отдельно и определять, какой источник отопления является наиболее подходящим», — заключает Лукаш Ингр из Stavebnin DEK.

Субсидии

Чехия могла бы пойти по стопам Франции, Австрии, Италии или Дании в более широком использовании биометана, основу которого составляет биогаз, получаемый при контролируемом разложении биологических отходов. Его можно производить вне зависимости от погоды и он поддаётся хранению. Однако форма государственной поддержки биометана в Чешской Республике формируется долго — уже в течение нескольких лет.

Некоторые владельцы газовых котлов рассматривают возможность перехода на пропан. Его сжигание является экологическим и рекомендуется также для отдельных категорий территорий и объектов природно-заповедного фонда. Однако жидкий пропан производится при переработке нефти, что влияет на его цену.

«Стопроцентной уверенности, что поставки не окажутся под угрозой, нет. Однако пока ситуация более благоприятна, чем для природного газа. Если бы поставки нефти были ограничены, производство нефти и других продуктов также было бы ограничено, что очень маловероятно», — говорит Иван Скленарж из Tomegas.

По его словам, интерес частных заказчиков к пропану возрастает, с другой стороны, в настоящее время переход с природного газа на жидкий пропан, даже если это технически возможно, не всегда может быть экономически выгодным.

«Это всегда вопрос конкретной ситуации», — отмечает он. При замене — переходе — на пропан необходимо заменить форсунки горелок, что относительно недорого. Обычному семейному дому достаточно одного газгольдера объемом 2,7 - 4,8 м3 за один сезон, в зависимости от режима работы дома и регулирования отопления.

Конечно, чем умнее регулирование, тем ниже затраты. Газгольдер бывает как надземный, так и поземный, для этого потребуется примерно 50-60 м2 свободного места.

На заметку:

— Современные газовые котлы тихие, подойдут для домов с низкотемпературными системами отопления, например, с «тёплым» полом.

— Температура регулируется термостатом, который позволяет установить режим нагрева. Также можно управлять обогревом через мобильный телефон или ноутбук.

— При выборе газового конденсационного котла попросите эксперта оценить теплопотери жилого дома, порекомендовать диапазон мощности котла, уровень КПД, объем горячей воды для хозяйственных нужд, диапазон мощности и т.д. С его оценкой вы избежите покупки малогабаритного или наоборот излишне мощного котла для дома или квартиры.

— Экономии можно добиться за счет правильного регулирования системы отопления (радиаторов) с помощью термостатических головок. Поможет понижение пусть даже всего на 1 °С. Также помогает в экономии снизить температуру воды, обычно достаточно нагреть ее до 45 °С.



Источники: kozmokra.cz

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