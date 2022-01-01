Скончался мужчина, стрелявший в свою бывшую девушку в Злинском областном управлении

Мужчина, который, по данным полиции, застрелил свою бывшую девушку в Злинском областном управлении, скончался от огнестрельного ранения, нанесенного самому себе.

«В настоящее время делом еще занимаются областные следователи, которые, однако, уже работают с тем фактом, что стрелявший скончался в конце прошлой недели», — сообщили в полиции в среду.

Стрельба в региональном управлении произошла 28 июля на 14-м этаже, где находятся офисы губернатора Злинского края Радима Холиша (ANO) и руководства регионального управления.

Впоследствии в полиции заявили, что 29-летний мужчина застрелил свою бывшую девушку, сотрудницу управления, а впоследствии предпринял попытку самоубийства. По имеющейся информации, он выстрелил себе в голову и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на перенесенную операцию, его жизнь все еще оставалась в опасности. В последние дни он находился под наблюдением медицинских работников областной больницы имени Т. Бати в Злине.

По данным полиции, мужчина использовал оружие, зарегистрированное на другое лицо.

Губернатор Радим Холиш (ANO) прокомментировал трагедию как личный конфликт между двумя молодыми людьми. По его словам, инцидент не был связан с работой управления.



Источники: novinky.cz

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