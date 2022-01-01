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Война миллиардеров в Чехии обостряется. Бакала объявил Крупу банкротом

Война миллиардеров в Чехии обостряется. Бакала объявил Крупу банкротом

Партнер рубрики:
Kochy
17 августа
18:59
413
Миллиардер Зденек Бакала возбудил дело о неплатежеспособности инвестора Павла Крупы, который должен выплатить Бакалу компенсацию в размере 777 миллионов крон. Это финал кампании давления, оплаченной Крупой, из-за угольной компании OKD.

Война миллиардеров в Чехии обостряется. Бакала объявил Крупу банкротом

Муниципальный суд Праги объявил банкротом бизнесмена Павла Крупу, иск был подан по инициативе миллиардера Зденека Бакала. Причина — 777 миллионов крон, которые Бакала требует от Крупы на основании решения американского суда. В том числе иск подан из-за шантажа и ущерба репатации, который нанесла Бакалк агрессивная кампания в отношении угольной компании OKD в прошлые годы.

«Причитающаяся сумма была присуждена решением суда на основании доказанного в ходе разбирательства факта, что должник вел кампанию, разжигающую ненависть и содержащую клевету на заявителя в период с 2016 по 2018 год, в ходе которой, среди прочего, он выплатил десятки миллионов крон. американской компании Crowds on Demand LLC во главе с г-ном Адамом Свартом (который признался в этих действиях и принес за это извинения) за проведение демонстраций против истца с наемными платными протестующими и нанесение ущерба репутации иными способами», - говорится в заявлении о неплатежеспособности, подписанном Бакалой.

«У меня нет никаких обязательств перед Бакалом», — недавно ответил Крупа на вопрос портала SZ Byznys. Крупа долгое время утверждает, что решение суда из Южной Каролины его не касается, ведь он даже не был стороной разбирательства. Редакция исследует текущие заявления обеих сторон по предложению о несостоятельности.

До 2018 года Павел Крупа был главным лицом группы Arca Capital. В том же году Крупа получил государственную награду от президента Милоша Земана именно за свою «борьбу» с Бакалом.

Кампания давления, направленная против Бакала, началась после банкротства горнодобывающей компании OKD и ее материнской компании NWR. Первоначально группа контролировалась Бакалой и его коллегами, но перед крахом компании они вышли из концерна.

Напротив, в разгар трудностей OKD и NWR Крупа присоединился к группе в качестве акционера и начал оказывать давление на Бакалу и требовать компенсации. Среди прочего, Крупа пытался поставить под сомнение изъятие более 40 000 моравско-силезских квартир из OKD за пределами группы.

Кампания также включала демонстрации в Остраве, в которых Крупа лично участвовал. Наоборот, он никогда не подтвердил участие в демонстрациях,  организованных в США фирмой Crowds on Demand с платными участниками, маскирующимися под шахтеров. На американской земле протесты происходили в том числе и потому, что квартиры после OKD в то время находились в совладении американского инвестиционного колосса Blackstone.

«Я не шантажировал Бакалу, его заявление сфабриковано. Моя деятельность вместе с десятками политиков, сотнями тысяч граждан и комиссией по расследованию в Чехии была направлена ​​на то, чтобы вернуть шахтерам квартиры и деньги в государственный бюджет», — ответила Крупа в прошлом году.

Источник: seznamzpravy.cz



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