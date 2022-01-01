Школы в Чехии будут принимать украинцев без ограничений для чешских учеников

​Школы в Чехии будут принимать учеников из Украины в начале нового учебного года без ограничений для чешских учеников. Об этом в среду после заседания правительства заявил вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан, однако количество украинских учеников он не назвал.

Ракушан добавил, что на сегодняшний день работу в Чехии нашли 105 000 беженцев. По его словам, беженцы не обременяют систему здравоохранения.

Беженцы из Украины начали прибывать в Чехию после начала российского вторжения в Украину 24 февраля. По данным Министерства внутренних дел, с начала вторжения 412 959 человек получили визы.

Точное количество беженцев, проживающих сейчас в Чехии, неизвестно. Некоторые из них уезжают в другие страны или возвращаются в Украину.

По оценкам властей, в июне в Чешской Республике оставалось от 280 000 до 300 000 беженцев. По данным МВД, по состоянию на 22 июня дети и молодежь в возрасте до 18 лет составляли около трети беженцев.

По данным Министерства образования, к концу июня около 39 тысяч детей из Украины пришли в школы в Чехии с начала российского вторжения. Точное количество украинцев, зачисленных в школы на следующий учебный год, ведомство сообщит во второй половине августа.

Источник: novinky.cz

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