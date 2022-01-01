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Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон

Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон

Партнер рубрики:
Kochy
18 августа
11:01
444
​Мошенник украл у супружеской пары из Оломоуца почти 600 000 крон. Он пообещал паре прибыль от криптовалюты биткоин, получил удаленный доступ к их банковским счетам, а затем списал деньги с их банковского счета.

Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон

Об этом в среду сообщила пресс-секретарь полиции Петра Ванхарова.

По ее словам, 52-летней женщине из Оломоуца в понедельник позвонил неизвестный мужчина, который сказал ей на ломаном чешском языке, что хочет отправить ей выручку от биткоинов.

«Поскольку женщина в прошлом инвестировала в криптовалюту, она поверила звонившему и послушалась его указаний. Сначала она установила на свой ноутбук программное обеспечение для удаленного управления. Затем она дала ему доступ как к своему личному банковскому счету, так и к совместному супружескому счету. После окончания общения несчастная проверила состояние своего банковского счета и обнаружила, что с него исчезло более 170 000 крон», — рассказала Ванхарова.

В ходе расследования следователи по уголовным делам обнаружили, что на совместном счете супругов было несанкционированное рефинансирование существующего кредита в размере около 100 000 крон на сумму почти полмиллиона крон. При этом из него было выведено более 20 тысяч крон.

«Вся операция, включая рефинансирование кредита и снятие средств с обоих счетов, заняла у мошенника всего две минуты. В общей сложности супружеская пара потеряла почти 600 000 крон», — заявила пресс-секретарь.

По ее словам, уголовно-следственные органы расследуют дело по подозрению в мошенничестве, подлога и подделки платежного средства. Преступнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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