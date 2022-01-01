Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Таможенники в Чехии обнаружили миллионы нелегальных сигарет и тонны табака

Таможенники в Чехии обнаружили миллионы нелегальных сигарет и тонны табака

Партнер рубрики:
Kochy
18 августа
11:26
577
​Чешские таможенники обнаружили тонны табака, миллионы сигарет и мощные линии по производству сигарет и других табачных изделий в ходе двух масштабных рейдов в нескольких регионах республики. Они выявили уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов крон.

Таможенники в Чехии обнаружили миллионы нелегальных сигарет и тонны табака

Об этом сообщила пресс-секретарь Таможенной службы Мартина Канькова.

В ходе первой операции Kolosseum полиция обвинила 14 человек в уклонении от уплаты налогов. Во втором случае выявили международную группу лиц, торговавших нелегально произведенными сигаретами на территории нескольких стран. Полиция обвинила 12 подозреваемых.

Во время первой акции таможенники обнаружили уклонение от уплаты налогов на сумму не менее 130 миллионов крон.

В ходе обысков они нашли склад в Оломоуце и полную производственную линию и технологию для производства сигарет, упаковочную линию для сигаретных коробок, сушилку для табака и дизельный генератор для производства электроэнергии.

Во время второй операции под названием Capello таможенники в Пльзене и Праге изъяли более шести миллионов сигарет, две тонны табака, две тонны табачных отходов, компоненты для производства сигарет и линию по производству сигарет.

В этом случае они рассчитали ущерб на сумму более чем в 43 миллиона крон.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
28 мая
08:46
4853
Общество
Запрет на курение в Чехии положительно отразился на работе ресторанов
Assets
27 мая
15:46
3310
Экономика
Пражские таможенники изъяли пять миллионов контрабандных сигарет Marlboro. Контрабандистов выдал запах
Assets
10 сентября
10:13
5778
Экономика
Инфляция в Чехии растет самыми быстрыми темпами за последние 13 лет
Assets
08 июня
16:06
3081
Общество
Таможенники в Чехии поймали 73-летнюю контрабандистку, перевозившую в поезде сигареты
Последние новости:
Assets
18 августа
12:39
657
Общество
Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге
Assets
18 августа
11:01
444
Общество
Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон
Assets
18 августа
08:25
1840
Общество
Школы в Чехии будут принимать украинцев без ограничений для чешских учеников
Assets
17 августа
18:59
4528
Общество
Война миллиардеров в Чехии обостряется. Бакала объявил Крупу банкротом
Assets
17 августа
17:42
1637
Экономика
Правительство гарантирует: семьи в Чехии не будут платить за энергию и коммунальные услуги более 30 процентов своего дохода
Assets
17 августа
17:41
938
Общество
В Праге машина скорой помощи сбила пешехода — тот тяжело ранен
Assets
18 августа
13:36
395
Культура
Куда пойти с 20 по 26 августа: флешмобы, фестивали и выставки в Чехии
Assets
17 августа
13:58
1377
Общество
Полиция задержала мужчину, чей дрон летал над посольством России в Праге
Assets
17 августа
13:02
843
Общество
Скончался мужчина, стрелявший в свою бывшую девушку в Злинском областном управлении
Assets
17 августа
12:50
2233
Общество
Газовый котёл или альтернатива? Чешские специалисты комментируют, что будет экономичнее


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы