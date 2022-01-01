Таможенники в Чехии обнаружили миллионы нелегальных сигарет и тонны табака

​Чешские таможенники обнаружили тонны табака, миллионы сигарет и мощные линии по производству сигарет и других табачных изделий в ходе двух масштабных рейдов в нескольких регионах республики. Они выявили уклонение от уплаты налогов на общую сумму более 170 миллионов крон.

Об этом сообщила пресс-секретарь Таможенной службы Мартина Канькова.

В ходе первой операции Kolosseum полиция обвинила 14 человек в уклонении от уплаты налогов. Во втором случае выявили международную группу лиц, торговавших нелегально произведенными сигаретами на территории нескольких стран. Полиция обвинила 12 подозреваемых.

Во время первой акции таможенники обнаружили уклонение от уплаты налогов на сумму не менее 130 миллионов крон.

В ходе обысков они нашли склад в Оломоуце и полную производственную линию и технологию для производства сигарет, упаковочную линию для сигаретных коробок, сушилку для табака и дизельный генератор для производства электроэнергии.

Во время второй операции под названием Capello таможенники в Пльзене и Праге изъяли более шести миллионов сигарет, две тонны табака, две тонны табачных отходов, компоненты для производства сигарет и линию по производству сигарет.

В этом случае они рассчитали ущерб на сумму более чем в 43 миллиона крон.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день