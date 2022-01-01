Нарушения при продаже мороженого в Чехии: показатель качества самый плохой за последние шесть лет

В этом году Государственная сельскохозяйственная инспекция (SZPI) выявила исключительно много нарушений при продаже мороженого и напитков с дробленым льдом. 56% образцов мороженого и 75% образцов льда не прошли проверки, проводившиеся до середины августа.

«Большая часть операторов не соблюдает установленные процедуры. По сравнению с предыдущими сезонами исключительно высокая доля отобранных проб не соответствовала требованиям правовых норм, особенно в области предельных значений содержания бактерий, и такие продукты представляют риск для здоровья потребителя», — сказал пресс-секретарь SZPI Павел Копржива.

Он добавил, что доля несоответствующих образцов, обнаруженных в этом году, является самой высокой за последние шесть лет. В последние годы результаты проверок неуклонно ухудшаются. Если в прошлом году 48,3% образцов мороженого не соответствовали требованиям, то в 2017 году их было всего 26%.

В этом году инспекторы оценили в лаборатории 109 образцов мороженого, полученного методом формования и выдавливания, и 61 из них не соответствовали гигиеническим нормам.

«Основной причиной неудовлетворительных результатов можно считать несоблюдение производственной гигиены, недостаточную санитарную обработку оборудования и несоблюдение технологического процесса при приготовлении мороженого», — добавил Копржива.

По его словам, свою роль может сыграть и недостаточная подготовка кадров.

Операторы часто не выбрасывают мороженое в конце дня, а возвращают его в машину на следующий день, что может привести к переносу бактериального загрязнения из машины в смесь для мороженого и обратно.

Среди неудовлетворительных образцов преобладает ванильное мороженое.

Проверки льда для напитков показали, что операторы часто недооценивают регулярную дезинфекцию изготовителей.

В точках продаж, где проверяющие взяли неудовлетворительные пробы, на месте запретили использование оборудования, предписали оператору провести его санацию и последующий микробиологический анализ в аккредитованной лаборатории.

Только после удовлетворительного результата анализа инспекторы разрешат использовать устройство снова.

«Инспекция будет инициировать административное производство для наложения санкций на нарушителей», — заключил Копржива.

Источник: novinky.cz