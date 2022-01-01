В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя

«После семи часов вечера патруль выехал на улицу Варшавскую, где, по сообщению свидетелей, прогуливалась пьяная женщина с маленьким ребенком в коляске. Ребенок плакал и был апатичным», — сообщили сотрудники полиции в Facebook в четверг.
«После употребления алкоголя у женщины так запутался язык, что она не смогла назвать патрулю даже свое имя. Дыхательный тест на наличие алкоголя в крови показал более 3 промилле», — сообщила полиция Карловых Вар, добавив, что сотрудники вызвали на место происшествия бригаду спасательной службы и представителей органов опеки и попечительства (OSPOD).
«Поскольку агрессия 40-летней женщины нарастала, сотрудники милиции надели на нее наручники и, установив ее личность в отделении полиции, доставили ее в изолятор временного содержания. Ребенка доставили в больницу экстренные службы», — заключили сотрудники, добавив, что после того, как мать протрезвеет, вопрос будет решаться с отделом OSPOD и полицией.
Источник: novinky.cz
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