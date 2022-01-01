Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя

В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя

Партнер рубрики:
Kochy
19 августа
10:56
1198
​Женщину, которая гуляла в Карловых Варах с коляской с маленьким плачущим ребенком, задержали в среду вечером. По словам карловарских полицейских, она была настолько пьяна, что даже не могла правильно произнести свое имя.

В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя

«После семи часов вечера патруль выехал на улицу Варшавскую, где, по сообщению свидетелей, прогуливалась пьяная женщина с маленьким ребенком в коляске. Ребенок плакал и был апатичным», — сообщили сотрудники полиции в Facebook в четверг.

«После употребления алкоголя у женщины так запутался язык, что она не смогла назвать патрулю даже свое имя. Дыхательный тест на наличие алкоголя в крови показал более 3 промилле», — сообщила полиция Карловых Вар, добавив, что сотрудники вызвали на место происшествия бригаду спасательной службы и представителей органов опеки и попечительства (OSPOD).

«Поскольку агрессия 40-летней женщины нарастала, сотрудники милиции надели на нее наручники и, установив ее личность в отделении полиции, доставили ее в изолятор временного содержания. Ребенка доставили в больницу экстренные службы», — заключили сотрудники, добавив, что после того, как мать протрезвеет, вопрос будет решаться с отделом OSPOD и полицией.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
18 августа
12:39
1792
Общество
Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге
Assets
18 августа
11:01
819
Общество
Супружеская пара из Оломоуца рассчитывала на прибыль от биткоинов и потеряла 600 тысяч крон
Assets
17 августа
13:58
1558
Общество
Полиция задержала мужчину, чей дрон летал над посольством России в Праге
Assets
17 августа
13:02
1000
Общество
Скончался мужчина, стрелявший в свою бывшую девушку в Злинском областном управлении
Последние новости:
Assets
19 августа
19:50
1
Экономика
Пособие на ребенка в размере 5000 крон в Чехии начнут выплачивать 24 августа
Assets
19 августа
17:08
593
Экономика
Мрачный прогноз Минфина: инфляция задавит Чехию и в следующем году
Assets
19 августа
15:52
402
Экономика
Правительство Чехии может ввести новый налог — он затронет банки, энергетические компании и еще одну отрасль экономики
Assets
19 августа
13:18
753
Общество
Грозы в Чехии в пятницу и субботу будут очень сильными
Assets
19 августа
12:58
446
Общество
Участок железной дороги, ведущий к пражскому аэропорту будет построен в 2028 году. Стало известно, как он будет выглядеть.
Assets
19 августа
10:33
1796
Экономика
12 тысяч крон за газ вместо 5 тысяч. Домохозяйства в Чехии боятся новых авансовых платежей.
Assets
19 августа
09:24
602
Экономика
Опрос: из-за роста инфляции две трети чехов экономят на еде
Assets
18 августа
17:41
2162
Общество
Нарушения при продаже мороженого в Чехии: показатель качества самый плохой за последние шесть лет
Assets
18 августа
12:39
1792
Общество
Мужчина упал под поезд на станции метро «Высочанска» в Праге
Assets
18 августа
11:26
1714
Общество
Таможенники в Чехии обнаружили миллионы нелегальных сигарет и тонны табака


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы