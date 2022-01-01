В Чехии пьяная женщина с плачущим ребенком в коляске даже не могла выговорить свое имя

​Женщину, которая гуляла в Карловых Варах с коляской с маленьким плачущим ребенком, задержали в среду вечером. По словам карловарских полицейских, она была настолько пьяна, что даже не могла правильно произнести свое имя.

«После семи часов вечера патруль выехал на улицу Варшавскую, где, по сообщению свидетелей, прогуливалась пьяная женщина с маленьким ребенком в коляске. Ребенок плакал и был апатичным», — сообщили сотрудники полиции в Facebook в четверг.

«После употребления алкоголя у женщины так запутался язык, что она не смогла назвать патрулю даже свое имя. Дыхательный тест на наличие алкоголя в крови показал более 3 промилле», — сообщила полиция Карловых Вар, добавив, что сотрудники вызвали на место происшествия бригаду спасательной службы и представителей органов опеки и попечительства (OSPOD).

«Поскольку агрессия 40-летней женщины нарастала, сотрудники милиции надели на нее наручники и, установив ее личность в отделении полиции, доставили ее в изолятор временного содержания. Ребенка доставили в больницу экстренные службы», — заключили сотрудники, добавив, что после того, как мать протрезвеет, вопрос будет решаться с отделом OSPOD и полицией.

Источник: novinky.cz

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