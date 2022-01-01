Грозы в Чехии в пятницу и субботу будут очень сильными

По данным Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), грозы также будут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
Для Праги, Средней Чехии, Южной Чехии, Пльзеньского края и некоторых частей Высочины предупреждение действует с 14:00 пятницы до 2:00 субботы. Ожидается сильный ветер с порывами до 70 километров в час.
Для остальной части страны выдано предупреждение о сильных грозах, здесь выпадет около 30 мм осадков и град.
Гроза будет на всей территории Чехии. В то время как в западной и центральной частях Чешской Республики мы ожидаем начала конвективной активности уже после полудня, в восточных частях Чешской Республики грозы появятся только в вечерние часы», — добавили метеорологи.
Грозы и дожди будут продолжаться с меньшей интенсивностью до субботы, хотя ночью они временно ослабнут.
В связи с ожидаемыми осадками ČHMÚ ожидает, что уровень воды в реках и ручьях может подняться до уровня паводковой активности в Пльзене и некоторых частях Южночешского края.
Кроме того, на востоке страны остается в силе предупреждение о высокой температуре. Предупреждение об опасности пожаров остается без изменений.
Источник: novinky.cz
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