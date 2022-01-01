Школьные обеды в Чехии подорожают на 10 процентов

С сентября стоимость школьных обедов в некоторых столовых вырастет примерно на 10%. Из-за роста цен на продукты питания и энергоносители цены на них уже выросли в предыдущие месяцы. Сейчас они в основном цена обеда в школе колеблется между 30 и 40 кронами.

Это следует из информации на сайтах школьных столовых.

Столовым нелегко экономить деньги, потому что они должны соответствовать требованиям к питанию в соответствии с правилами. Органические продукты или более дорогие сорта мяса могут ограничить его, сказал Павел Людвик , представитель портала Jídelny.cz.

Финансовые ограничения на покупку продуктов питания были увеличены на 20% в указе о школьном питании в прошлом году. Раньше они действовали с января 2012 года. По данным Чешского статистического управления, цены на продукты питания выросли на 20% по сравнению с прошлым годом, и первоначальные лимиты школьного питания больше не соответствовали этому.

Новые лимиты устанавливают границу в стоимости обедов для подростков от 15 лет и старше на уровне 45 крон. Максимальная цена для учеников от семи до десяти лет должна составлять 39 крон, от 11 до 14 лет – 41 крон, а для детей до шести лет – 30 крон.

Источник: novinky.cz