Жених пропал со свадьбы в Гаррахове, его нашли спящим в лесу

Полиция искала 26-летнего мужчину в окрестностях Корженова около Гаррахова в пятницу вечером. Жених вышел из здания возле вокзала, где проходила свадьба. Полиция нашла его в лесу примерно в километре от станции.

Пресс-секретарь региональной полиции Ивана Балакова рассказала: «В четверг около 23:00 гости свадьбы обратились к нам за помощью в поисках 26-летнего жениха, пропавшего со свадьбы. Они опасались, что в пьяном виде он может упасть в овраг на пересеченной горной местности».

Мужчину искали два патруля, служебная собака и около 55 гостей свадьбы. Они сформировали несколько групп и затем обыскали лес и окрестности. Около трех часов ночи одна из женщин-полицейских встретила мужчину на лесной дороге примерно в километре от железнодорожного вокзала.

«Мужчина рассказал, что прошел около трех километров по лесу и заснул на полянке. Проснувшись, он стал искать свою невесту», — рассказала Балакова.

По данным полиции, невеста простила жениху ночную прогулку.

Источник: novinky.cz