Жених пропал со свадьбы в Гаррахове, его нашли спящим в лесу

Пресс-секретарь региональной полиции Ивана Балакова рассказала: «В четверг около 23:00 гости свадьбы обратились к нам за помощью в поисках 26-летнего жениха, пропавшего со свадьбы. Они опасались, что в пьяном виде он может упасть в овраг на пересеченной горной местности».
Мужчину искали два патруля, служебная собака и около 55 гостей свадьбы. Они сформировали несколько групп и затем обыскали лес и окрестности. Около трех часов ночи одна из женщин-полицейских встретила мужчину на лесной дороге примерно в километре от железнодорожного вокзала.
«Мужчина рассказал, что прошел около трех километров по лесу и заснул на полянке. Проснувшись, он стал искать свою невесту», — рассказала Балакова.
По данным полиции, невеста простила жениху ночную прогулку.
Источник: novinky.cz