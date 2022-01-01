Напоминание об оккупации 1968 года: чехи отправили украинцам 24 миллиона крон на покупку оружия

Финансовая помощь украинской армии увеличилась с годовщиной оккупации Чехословакии. Чехи начали присылать украинцам символическую сумму в 1968 крон на оружие.

В августе Чешская Республика снова вспоминает одно из самых важных событий своей истории: вторжение армии стран Варшавского договора в Чехословакию. За последние несколько дней, когда чехи отмечали 54-ю годовщину оккупации, они пожертвовали 24,2 миллиона крон на вооружение для украинской армии.

«Значит, в ночь с 20-го на 21-е мы все отправляем украинцам 1968 крон на оружие, верно?» — написал в Твиттере адвокат Петр Немец в среду, 17 августа, и вызвал такую волну, в результате которой общая сумма финансовой помощи превысила 24 миллиона крон.

Чехи отправили деньги на счет украинского посольства именно как напоминание о событиях ночи 21 августа 1968 года. Киев обороняется от российской агрессии с конца февраля этого года.

По словам Татьяны Окопне из посольства Украины в Праге, в мероприятии приняли участие 14 тысяч человек. «Большинство из них внесли 1 968 крон, чуть меньше 68, 196,80 или 19 680 крон», — пояснила пресс-секретарь.

«Чехи и словаки, которые сами испытали оккупацию в 1968 году, прекрасно осознают трагедию украинского народа, столкнувшегося с российской агрессией. При поддержке наших ближайших партнеров, к которым, несомненно, принадлежит Чехия, Украина может отразить атаки государства-агрессора и отстоять свое право жить в условиях свободы и демократии», - заявил временный поверенный в делах посольства Виталий Усатый и поблагодарил чехов.

Счет, предназначенный для покупки оружия, был открыт посольством Украины вскоре после 24 февраля, когда началось российское вторжение. Деньги поступают непосредственно в посольство Украины через интернет-магазин «Подарок Путину» на сайте «Оружие для Украины», где люди могут выбрать конкретный «подарок», на который они хотят пожертвовать деньги.

На данный момент было собрано более 132 миллионов крон от почти 27 тысяч участников через сайт «Оружие для Украины». На сайте посольства Украины было собрано свыше 1,2 миллиарда крон.

«Это уникально для всех стран мира. Конечно, самые большие суммы поступали на этот счет весной, когда шли бои за Киев. Однако миллион долларов США, собранный за эти выходные, является явным свидетельством того, что поддержка Чехией Украины не ослабевает», — добавил Виталий Усатый.

Источник: seznamzpravy.cz