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Правительство Чехии против дискриминации. Брак не сузят до понятия союза мужчины и женщины

Правительство Чехии против дискриминации. Брак не сузят до понятия союза мужчины и женщины

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 августа
13:35
463
Правительство, вероятно, не поддержит предлагаемую конституционную защиту брака как союза между мужчиной и женщиной перед законодателями. Согласно документам к заседанию в среду, кабинет министров должен занять отрицательную позицию по проекту группы депутатов, который должен дополнить Хартию основных прав и свобод. Изменения в устав не должны служить для ограничения прав и законных интересов отдельных групп жителей, говорится в предварительном заключении правительства для законодателей. Представлен также другой проект — наоборот, о введении в действие возможности однополых браков.

Правительство Чехии против дискриминации. Брак не сузят до понятия союза мужчины и женщины

Это изменение может привести к дискриминации, заявляет правительство

 

По мнению правительственных законодателей, поправки к Хартии основных прав и свобод должны вводиться в исключительных случаях, и неясно, действительно ли «Чешская Республика сталкивается с проблемами, которые требуют предлагаемых конституционных изменений». 

Они также сомневаются, что это предложение прочно закрепит концепцию брака как союза между мужчиной и женщиной и, таким образом, достигнет цели сторонников. По мнению правительственных законодателей, законопроект будет предусматривать только то, что только одна форма брака должна охраняться законом. 

«Однако это может привести к нарушению права на равное обращение и запрета на дискриминацию», — написали в предварительном заключении правительства, которое будет передано законодателям после утверждения. Кроме того, согласно материалу, поддержка равноправия относится к долгосрочным приоритетам внешней и правозащитной политики Чехии. 

«Принцип равенства и недискриминации предполагает, что никто не может быть ущемлен в правах из-за сексуальной ориентации», — говорится в документе, основанном на комментариях министерств и других ведомств. 

Кабинет получил девять отрицательных заключений и три положительных заключения по проекту конституции. Еще семь учреждений заняли нейтральную позицию в отношении поправки. Некоторые министерства указали, что возможное принятие поправки является вопросом политического решения. 

Авторы предложения обращаются к истории и основным функциям семьи. Предложение о внесении изменений в Хартию основных прав и свобод было внесено группой из 50 депутатов от правительственных KDU-ČSL, ODS, TOP 09 и оппозиционных ANO a SPD во главе с Марко Выборным. По мнению сторонников, цель состоит в том, чтобы усилить защиту семьи как брак мужчины и женщины, что они считают одним из основных составляющих полноценной семьи. Авторы указывают, что исторически в европейской культуре брак понимался в основном как постоянный союз между одним мужчиной и одной женщиной. 

«Брак мужчины и женщины, как правило, имеет потенциал для выполнения всех основных функций семьи, и особенно для рождения и воспитания следующего поколения», — говорится в пояснении. Однако, по мнению авторов, законопроект также должен предотвратить «необдуманные законодательные или интерпретационные эксперименты, которые в противном случае потенциально могли бы повлиять на подконституционное правовое регулирование брака». По их мнению, нынешнее определение брака необходимо защитить от «угроз со стороны попыток подвергнуть оспорить или изменить его». 

 

Другие депутаты добиваются легализации однополых браков 

Проект поправок в Гражданский кодекс о возможности брака для однополых семей подписали по одному депутату от пяти партий, а именно STAN, TOP 09, Piráti и ODS и оппозиционной ANO. 

Кабинет уже занял нейтральную позицию по проекту. В то время как простого большинства голосов в обеих палатах было бы достаточно для принятия однополых браков, для конституционной защиты брака как союза мужчины и женщины потребуется большинство — три пятых голосов. В последний избирательный период депутаты обсуждали оба проекта в ноябре 2018 года, а в апреле 2021 года направили на второе чтение.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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