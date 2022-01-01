Чехи хотят выходить на пенсию раньше 60 лет, но вряд ли у них это получится

Почти каждый второй чех хотел бы получать пенсию не позднее своего 60-летия. Однако пятая часть населения вообще не думает, как будет проводить время на пенсии, не готовится к ней материально и надеется на государство. Чаще всего они хотели бы накопить на старость миллион крон, но этого будет мало, считают аналитики.

В настоящее время мужчины выходят на пенсию в возрасте от 63 до 64 лет, женщины — на несколько лет раньше, это также зависит от количества детей. Для тех, кто родился в 1972 году и позже, единый возраст выхода на пенсию по действующим правилам составит 65 лет.

Однако, как показал текущий опрос Instant Research для платформы Port, чехи уже могут увидеть себя на заслуженном отдыхе гораздо раньше. Один из восьми в 55 лет, менее трети - самое позднее в 60 лет. Большинство респондентов - более трети населения - хотят выйти на пенсию в 65 лет, и менее пятой части - в 70 лет и старше.

А какие у людей планы на старость? Наиболее часто упоминаемый ответ был: я буду работать, пока могу. Об этом упомянул каждый четвертый респондент. Пятая часть людей видит себя в саду с книгой в руках и собакой рядом. Десятая часть людей планирует купить дом у моря в пожилом возрасте, этой идеи в основном придерживаются молодые люди в возрасте до 24 лет, которые вполне могут ее реализовать. 11% людей хотят заботиться о своих внуках, чаще это женщины. Примерно 8% людей хотят путешествовать на пенсии.

«Но что нас удивило, так это то, что пятая часть людей вообще не думает о своей пенсии. Не думает о том, чем они будут заниматься, и не готовятся к этому финансово, а полагаются на государство.

К счастью, многие чехи ведут себя ответственно и готовятся к тому времени, когда они больше не будут зарабатывать деньги. Опрос, проведенный платформой Portu несколько месяцев назад, показал, что половина людей имеет опыт инвестирования, при этом почти три пятых из них инвестируют регулярно.

Каждый третий чех может накопить до тысячи крон, более четверти — от одной до трех тысяч крон, менее пятой — от трех до пяти тысяч крон. Каждому восьмому респонденту удается откладывать от пяти до десяти тысяч крон, а примерно каждому десятому удается откладывать более десяти тысяч крон в месяц.

У чехов, однако, довольно искаженные представления о том, сколько нужно откладывать на пенсию, чтобы не бедствовать. Почти половина (46%) планируют накопить до одного миллиона крон на пенсию. Однако, по мнению аналитиков, этой суммы точно не хватит. При этом он рассчитывал на среднюю пенсию в 2021 году (15 411 крон) и среднюю зарплату в 37 839 крон.

Итак, если бы вы вышли на пенсию прямо сейчас, вам потребовалось бы 22 428 крон в месяц, чтобы соответствовать средней зарплате и поддерживать достойный уровень жизни. Средняя продолжительность жизни в Чехии составляет 76 лет для мужчин и 82 года для женщин, но медицина постоянно развивается и предположим, что у нас есть еще 20 лет до выхода на пенсию. Итак, вам понадобится 5 382 720 крон. Если вы начнете экономить в двадцать с небольшим, вам нужно будет инвестировать всего лишь немногим более тысячи крон в месяц.

Источник: novinky.cz