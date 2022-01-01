На некоторой территории Чехии продлено предупреждение о дожде и наводнениях

Метеорологи отменили предупреждение о сильных дождях и наводнениях в некоторых частях Чехии, однако предупреждение все еще действует до утра вторника для части Моравии, центральной и южной Богемии и Праги, как сообщил Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ).

Сегодня до полуночи сильный дождь может пройти по Южно-Моравскому, Оломоуцкому, Злинскому и Моравско-Силезскому краям. Осадки могут достигать 50 миллиметров. Для Праги, в основном восточной половины Среднечешского края, востока Южночешского края, Высочины и юго-запада Южно-Моравского края, предупреждение о ливнях действует до утра вторника. Там может выпасть более 30 миллиметров осадков за шесть часов возможно 40 миллиметров за 12 часов.

На выходных проливные дожди уже подняли уровень воды в некоторых небольших ручьях на выходных. Несколько раз приходить выезжать и пожарным, они убирали упавшие деревья и ветки или откачивали воду из затопленных мест.



Источник: ceskenoviny.cz

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