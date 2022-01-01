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В Чехии виновник каждого шестого ДТП уезжает с места происшествия

В Чехии виновник каждого шестого ДТП уезжает с места происшествия

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
22 августа
17:50
161
Каждый шестой водитель, спровоцировавший аварию, предпочитает уехать, а не разбираться с последствиями. В 2021 году таких случаев было 17 683, как сообщила пресс-секретарь полиции Хана Рубашова.

В Чехии виновник каждого шестого ДТП уезжает с места происшествия

«В 2021 году сотрудники полиции расследовали в общей сложности 99 332 дорожно-транспортных происшествий и зафиксировали 17 683 случая, когда виновный водитель скрылся с места аварии, что составляет почти 18%», — сказала Рубашова.

Она добавила, что в этих случаях в прошлом году погибли 8 человек, 19 получили тяжелые ранения и 446 получили легкие ранения.

«Статистически мы фиксируем только тот факт, что водитель уехал с места дорожно-транспортного происшествия, мы не включаем сюда случаи, в которых их нашли», — ответила пресс-секретарь.

 

На тысячу больше в июне

Согласно полицейской статистике, по состоянию на июнь этого года было зарегистрировано более девяти тысяч таких случаев. В сравнении с прошлым годом их количество увеличилось более чем на тысячу.

К концу июля, по словам представителя полиции, в этом году число таких случаев возросло до 10 491. 6 человек не выжили в этих авариях, 17 получили тяжелые травмы и 289 получили легкие ранения.

Всего в этом году сотрудники полиции рассмотрели 56 282 дорожно-транспортных происшествия.

Покинуть место дорожно-транспортного происшествия — серьезное правонарушение, за которое водителю грозит семь штрафных баллов, штраф в размере до пяти тысяч крон и, возможно, даже лишение водительских прав.

 

До пяти лет лишения свободы

Неоказание помощи, если один из участников ДТП получил травму, является уголовным преступлением. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы и запрет на вождение.

Согласно приложению Jaktrestame.cz, в период с 2016 по 2020 год 66 процентов таких водителей получили условный, 17 процентов отправились в тюрьму, а 219 человек из 247 осужденных водителей были лишены водительских прав.

 

Источник: novinky.cz

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