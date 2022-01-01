Ущерб от крупного пожара в складских помещениях в поселке Зарыбы превысит 60 миллионов крон

Пожарные заканчивают тушение крупного пожара в двух складских помещениях в поселке Зарыбы недалеко от Праги. В 7 часов утра они снизили уровень опасности до второго из четырех.

Пожар начался в понедельник около 18:15. Пожарные объявили высший уровень тревоги. В результате пожара никто не пострадал. По оценке владельца, ущерб составит около 60 миллионов крон, сообщил сегодня ЧТК пресс-секретарь пожарной службы Средней Чехии Томаш Бакаларж.

«На месте работали 12 пожарных команд, сейчас ведутся работы по ликвидации возгорания», — сказал Бакаларж. На месте пожара эксперты зафиксировали запредельные значения оксида азота и аммиака, в поселке превышения не было.

Близлежащие конюшни, где содержатся лошади, были спасены от пожара. Пожарные перенесли баки с дизельным топливом, которые также находились в поселке, в безопасное место.

Источник: ceskenoviny.cz

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