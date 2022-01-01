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Lítačka за 15 000 крон в год? Политик Петр Борецки ожидает, проездной начнет дорожать уже с декабря

Lítačka за 15 000 крон в год? Политик Петр Борецки ожидает, проездной начнет дорожать уже с декабря

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
23 августа
16:05
744
Если купить годовой проездной на городской транспорт за 3650 чешских крон, то передвигаться по Праге можно за 10 крон в день. О возможном повышении цен сейчас, особенно перед выборами в столице (в лучшем случае, повышении цен на отдельные билеты) почти не слышно. Однако политик Петр Борецки (STAN), вице-губернатор Среднечешского края и мэр города Ували в районе Прага-восток, все же ожидает, что, вероятно, цены вырастут и для обычных пассажиров, которые покупают годовые проездные.

Lítačka за 15 000 крон в год? Политик Петр Борецки ожидает, проездной начнет дорожать уже с декабря

Суммы, которые он назвал, захватывают дух. В случае, если Прага и Среднечешский край согласуют свою политику, речь идет о цене годового пражского проездного около восьми тысяч крон — и столько же в первой среднечешской зоне. Но это только на первом этапе — говорят, что после этого можно рассмотреть возможность дальнейшего увеличения в два раза.

«В последующие годы, в связи с переходом на снижение выбросов загрязняющих веществ и обновлением железнодорожного подвижного состава, это будет невообразимое повышение цен примерно до 15 000 крон в год в Праге и 15 000 крон в первой среднечешской зоне (соответственно будут дорожать и другие зоны)», — изложил Борецки свою мысль в сообщении на Facebook от среды, 17 августа. 

Двумя днями ранее он предполагал еще более жесткий рост цен: первая зона за 15-16 тысяч крон.

В долгосрочной перспективе Борецки не скрывает, что повышения цен и отмены некоторых маршрутов не избежать. Именно с такими словами он вступил в должность областного советника в конце 2020 года — но тогда эти заявления могли показаться катастрофическим сценарием.  Однако нынешняя инфляция, вездесущий рост цен, а особенно — на энергоносители, показывают: времена такие, что все возможно.

Борецки предсказывает резкий рост цен в течение следующих пяти лет – с учетом того, что постепенно он развернётся уже в декабре этого года. Если бы этого не произошло и государство не предоставило регионам и без того недостающие миллиарды (позже пополнившиеся инвестициями в обновление железнодорожного транспорта и экологически чистого автобусного транспорта), сокращение масштабов общественного транспорта было бы «драматическим». 

Он утверждает, что если десять лет назад округа тратили в среднем 15-18 процентов своих налоговых поступлений на транспортные услуги, то за последние четыре года этот средний показатель вырос до 24 процентов. В то же время «сельские» регионы без значительных экономических центров могут уложиться в 20 процентов, в то время как в других местах затраты значительно выше: Среднечешский край — 32 процента, Южная Моравия — даже 40. По расходам Прага находится «где-то вообще далеко».

«В Среднечешском крае расходы в 2021 году достигли 38-процентной отметки, но сочетание непопулярных мер (повышение стоимости проезда на 25 процентов, остановка или ограничение работы на 12 местных станциях или ограничение некоторых автобусных маршрутов) временно позволило держать рост затрат под контролем», — сказал Борецки.

Однако оппоненты также могут возразить, указав на более высокие налоговые поступления. Вице-губернатор критикует так называемое бюджетное распределение налогов, или RUD — правила, по которым государство распределяет между регионами их долю налоговых поступлений. Они остались такими же, какими были двадцать лет назад, хотя население Центральной Богемии с тех пор увеличилось на четверть миллиона. Регион давно стремится к переменам.

По словам Борецки, что касается доходов от проезда, то в среднем они покрывают 18,5% расходов регионов на общественный транспорт. Среднечешский регион имеет самую высокую долю: 28 процентов, в то время как в Праге, с другой стороны, говорят, что только 15-16 процентов. В то же время вице-губернатор заявляет однозначно: 

«Мы больше не можем делать вид, что в состоянии предоставить общественный транспорт западноевропейского качества по восточноевропейским ценам». 

Он считает, что необходимо, чтобы расходы регионов на проезд в общественном транспорте покрывались пассажирскими тарифами хотя бы на 50 процентов.

 

Источник: prazsky.denik.cz

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