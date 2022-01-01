Пражский криминалист ловил двух угонщиков велосипедов в свой выходной день

В субботу, 20 августа, у опытного пражского криминалиста был заслуженный выходной, но отдохнуть ему не удалось. Хотя он не был на дежурстве, но спустить с рук кражу велосипедов прямо у себя под носом он не смог. Двое мужчин, которых полицейский поймал в нерабочее время, оказались в полицейском участке и подозреваются в совершении кражи.

Все началось с того, что пражский криминалист, возвращаясь домой, заметил припаркованный в Сливенце автодом с лежащим на земле перерезанным замком и пустым креплением — уже без велосипеда.

«Опытный криминалист, служащий уже 35 лет, не мог не заметить в конце улицы уезжающий подозрительный автомобиль. Вот почему он последовал за ним, и когда он увидел водителя, то сразу понял, что подозрения его были верны», — описал начало разворачивающейся ситуации представитель полиции Ян Данек.

Подозрительная машина предприняла попытку уехать, но полицейскому удалось ее заблокировать и задержать одного из преступников. Второй мужчина с места происшествия скрылся. Криминалист предположил, что мужчина, сбежавший с места происшествия, скорее всего, должен прятаться на автобусной остановке в семи километрах, куда он и направил патруль сотрудников полиции.

Патруль мужчину на месте происшествия не нашел, но заметил, что некоторое время назад от остановки отъехал автобус. Транспортное средство догнали, остановили и действительно нашли там подозреваемого.

«Оба мужчины оказались в полицейском участке и подозреваются в совершении кражи. Кроме того, одному из них суд запретил находиться на территории Праги, так что он подозревается и в другом преступлении. Велосипеды стоимостью 50 000 крон были возвращены их владельцам», — добавил Данек.

Источник: prazska.drbna.cz

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