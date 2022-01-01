Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Новости
Общество
Женщина ночевала в отелях в Оломоуце, а потом убегала, не заплатив

Женщина ночевала в отелях в Оломоуце, а потом убегала, не заплатив

Партнер рубрики:
Kochy
24 августа
14:21
524
Полицейские ведут расследование в отношении 23-летней женщины из Бланско, которая, по их словам, посещала отели в Оломоуце, но не платила за пребывание к них. Когда наступал срок платежа, она незаметно исчезла.

Женщина ночевала в отелях в Оломоуце, а потом убегала, не заплатив

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

За последние два месяца женщина трижды останавливалась в разных гостиницах Оломоуца. Она всегда бронировала свое пребывание через интернет-портал, предоставляющий эти услуги.

«Она останавливалась в отеле на две ночи в конце июня, и в день окончания ее пребывания персонал обнаружил, что она покинула отель, не заплатив. Она оставила долг в размере почти 9700 крон за проживание с завтраком и питанием», — сказала пресс-секретарь.

Затем на одну ночь молодая женщина остановилась в двух других отелях, где утверждала, что ее менеджер должен оплатить предоставленные услуги.

«Однако в одном случае она поняла, что персонал отеля не так-то просто обмануть — о мошеннице они сразу сообщили в полицию. Женщина быстро исчезла, не заплатив. В этом случае она нанесла на сумму 3066 крон», — заявила Зайцова.

В другом отеле, где женщина даже хотела продлить свое пребывание, сотрудники отеля потребовали от нее сначала заплатить сумму в 3048 крон за ночлег с предоставленными услугами.

«После этого женщина сказала администратору, что собирается позвонить начальнице, чтобы заплатить эту сумму, вышла за пределы отеля, но она так и не вернулась», — добавила пресс-секретарь, добавив, что девушку подозревают в совершении преступления по мошенничеству.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Интернет-мошенники в Чехии. Как не стать жертвой?

YouTube – Где искупаться в Праге и ее окрестностях?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день



читайте по теме
Assets
24 августа
19:06
1
Экономика
Правительство Чехии утвердило экономичный тариф, компенсации в среднем составят 15 тысяч крон
Assets
24 августа
17:50
9812
Путешествия
12 природных парков Праги, где можно отдохнуть душой и телом
Assets
24 августа
17:28
206
Культура
Куда пойти с 27 августа по 2 сентября: концерты, фестивали и выставки в Чехии
Assets
24 августа
17:00
304
Общество
В поддержку Украины перед посольством РФ в Чехии поставили скульптуру руки. Её жест имитирует латинскую букву «V»
Последние новости:
Assets
24 августа
19:06
1
Экономика
Правительство Чехии утвердило экономичный тариф, компенсации в среднем составят 15 тысяч крон
Assets
24 августа
17:28
206
Культура
Куда пойти с 27 августа по 2 сентября: концерты, фестивали и выставки в Чехии
Assets
24 августа
17:00
304
Общество
В поддержку Украины перед посольством РФ в Чехии поставили скульптуру руки. Её жест имитирует латинскую букву «V»
Assets
24 августа
15:10
371
Общество
В школах большинства регионов Чехии есть места для украинских детей. В некоторых городах создали специальные классы
Assets
24 августа
12:24
814
Экономика
Цены на энергоносители бьют рекорды. Свободный рынок терпит неудачу
Assets
24 августа
10:46
335
Экономика
Специальный налог на сверхприбыль будет применяться и к дистрибьюторам топлива
Assets
24 августа
11:18
448
Политика
Чешские СМИ: Сегодня Украина празднует День Независимости
Assets
24 августа
10:17
440
Общество
Огромные пробки из-за просевшей брусчатки в Штванице в Праге. Ремонт идёт медленно, водителям приходится ждать
Assets
24 августа
09:23
612
Экономика
Кризис из-за беженцев обошелся Чехии в 12,6 млрд крон
Assets
24 августа
08:33
1213
Экономика
Премьер Чехии: цены на энергоносители превзошли самые худшие ожидания


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
Туризм
недвижимость
преступность
выставка
работа
погода
иностранцы