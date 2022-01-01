Женщина ночевала в отелях в Оломоуце, а потом убегала, не заплатив

Полицейские ведут расследование в отношении 23-летней женщины из Бланско, которая, по их словам, посещала отели в Оломоуце, но не платила за пребывание к них. Когда наступал срок платежа, она незаметно исчезла.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Милуше Зайцова.

За последние два месяца женщина трижды останавливалась в разных гостиницах Оломоуца. Она всегда бронировала свое пребывание через интернет-портал, предоставляющий эти услуги.

«Она останавливалась в отеле на две ночи в конце июня, и в день окончания ее пребывания персонал обнаружил, что она покинула отель, не заплатив. Она оставила долг в размере почти 9700 крон за проживание с завтраком и питанием», — сказала пресс-секретарь.

Затем на одну ночь молодая женщина остановилась в двух других отелях, где утверждала, что ее менеджер должен оплатить предоставленные услуги.

«Однако в одном случае она поняла, что персонал отеля не так-то просто обмануть — о мошеннице они сразу сообщили в полицию. Женщина быстро исчезла, не заплатив. В этом случае она нанесла на сумму 3066 крон», — заявила Зайцова.

В другом отеле, где женщина даже хотела продлить свое пребывание, сотрудники отеля потребовали от нее сначала заплатить сумму в 3048 крон за ночлег с предоставленными услугами.

«После этого женщина сказала администратору, что собирается позвонить начальнице, чтобы заплатить эту сумму, вышла за пределы отеля, но она так и не вернулась», — добавила пресс-секретарь, добавив, что девушку подозревают в совершении преступления по мошенничеству.

Источник: novinky.cz

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