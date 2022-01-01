Прага больше не будет выплачивать надбавку отелям, которые разместили украинцев

Владельцы пражских отелей, приютившие военных беженцев, могут претендовать на государственное пособие в размере 250 крон на человека в день. Столица добавила к этой сумме еще 140 крон. Однако с сентября компенсация повышаться уже не будет.

Отели долго не могли получить компенсацию от государства, потому что у них не было заключенного контракта с Прагой. Теперь они узнали, что контракт действует до конца августа.

В частности, у отельеров и других предпринимателей, кто предоставлял жилье для военных беженцев, через полгода после начала войны появились две причины начать переживать

Первая заключается в том, что договоры, без которых невозможно получить государственный компенсационный взнос (для отелей он составляет 250 крон с человека за ночь), Прага заключает только в конце августа. С тем, что впоследствии их потребуется продлевать.

Часть отельеров хотела подписать контракт еще в середине августа, но объяснение Праги, почему контракт заключают только в конце месяца, — вторая причина тревожиться. С сентября столица не собирается отчислять поставщикам жилья сумму из собственных средств сверх гарантированной государством ставки.

До сих пор отельеры имели право на дополнительных 140 крон с человека за ночь.

«С 1 сентября это уже будет невозможно на основании обращения Министерства внутренних дел ко всем регионам», — сообщил пресс-секретарь пражского муниципалитета Тадеаш Провазник.

Однако в Министерстве внутренних дел сообщили, что подобного обращения не было. Впоследствии редакция Seznam обратилась к представителю муниципалитета с просьбой внести ясность. Провазник сообщил, что, по его информации, такой информация прозвучала в методической рекомендации к закону, известном как Lex Ukrajina.

Мэр Праги Зденек Гржиб (Piráti) раскритиковал слишком малое компенсационное пособие в размере 250 крон за размещение беженцев. При этом он признал в конце июля, что Праге придется прекратить дополнительную поддержку из своего бюджета.

Вклада государства может не хватить

Одним из поставщиков жилья, которые в настоящее время решают, что делать дальше, является хостел Briliant в Горни-Почернице. Они приютили первых беженцев уже в конце февраля, и в настоящее время там проживают около сорока человек.

Сотрудница Яна Оуржедничкова рассказывает, что несколько дней назад они подписали договор с Прагой и начинают отправлять первые фактуры за весенние месяцы. По словам представителя муниципалитета Провазника, они должны подписать дополнение к контракту, чтобы иметь возможность подать заявку на компенсацию в сентябре и в последующие месяцы.

Провазник объясняет, что все поставщики жилья были проинформированы о необходимости подписания дополнения к договору в последние недели. и некоторые из них уже подписали его.

Работница хостела Briliant, напротив, утверждает, что пока не получала информацию о дополнении, и опасается, что автоматически его получат далеко не все.

По словам Яны Оуржедничковой, существует также риск того, что осенью из-за роста цен гарантированного государством взноса в размере 250 крон не хватит. «Этого будет недостаточно не только для Праге, но и для всех городов. Цены на электричество значительно отображаются ценах на жилье», — отмечает она.

Провазник из пражского муниципалитета утверждает, что еще не было ситуации, когда кто-либо из поставщиков жилья отказывался бы продлевать договор, узнав, что Прага больше не будет платить дополнительные 140 крон.

Минфин со своей стороны прокомментировал, что собирается возмещать проживание до конца марта 2023 года. «На данный момент это единственный фиксированный срок, который ограничивает право возмещения расходов на проживание украинских беженцев из госбюджета областям и столице Праге», — говорит Филип Бегал из пресс-службы Министерства финансов.





Источник: seznamzpravy.cz

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