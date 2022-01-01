Украинец отказался надевать респиратор и ударил водителя автобуса. Суд назначил ему условное наказание

​Клатовский районный суд приговорил 53-летнего гражданина Украины к двум годам лишения свободы условно за физическое нападение на водителя автобуса. Инцидент произошел в марте этого года на автобусной остановке на улице Домажлицка в Клатови и возник из-за респиратора.

«Перед посадкой в ​​автобус водитель попросил иностранца надеть респиратор в соответствии с постановлением правительства. Пассажир отказался и ударил мужчину за рулем по лицу, выбив ему зуб, повредил нос и разбил очки. После этого он скрылся с места происшествия», — сообщила пресс-секретарь полиции Клато Дана Ладманова.

По ее словам, позже полиция установила личность нападавшего и предъявила ему обвинение в беспорядках. Обвиняемый мужчина дал признательные показания полиции. Он сожалел о своем поступке и заявил, что у него проблемы с чрезмерным употреблением алкоголя.

«Я хочу добровольно пройти курс антиалкогольного лечения», — заявил украинец, который давно живет в Чехии. При этом он пообещал лично извиниться перед напавшим водителем и возместить ущерб.

«Я не хочу это комментировать», — ответил водитель автобуса, на которого напали.

Источник: novinky.cz